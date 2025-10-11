Governo do Pará lança carimbo da COP30 em passaportes para saudar visitantes e reforçar presença amazônica

O Governo do Pará deu um passo simbólico para marcar o ano da COP30. Em parceria com a Polícia Federal, foi lançado nesta sexta-feira (10) um carimbo comemorativo da Conferência do Clima, que será aplicado nos passaportes de passageiros que embarcarem ou desembarcarem na área internacional do Aeroporto de Belém até 31 de dezembro de 2025.

O selo carimbado traz a identidade visual oficial e os dizeres “COP 30 Brasil Amazônia Belém 2025”. Ele é apresentado como um “abraço de boas-vindas” da Amazônia para o mundo, reafirmando o papel do Pará como anfitrião da reunião climática.

Segundo o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa, o aeroporto de Belém é “a porta de entrada da Amazônia”, e o carimbo será um primeiro convite turístico para quem visita o estado durante o período da COP.

O carimbo será aplicado pela Polícia Federal em todos os passaportes processados no aeroporto, inclusive aqueles de chefes de Estado e delegações que passarem pela Base Aérea de Belém.

Durante o lançamento, a primeira pessoa a receber o carimbo foi a servidora federal Pollyana Pacheco, que emocionou os presentes ao comentar que o carimbo tornará permanente a memória de sua relação com o Pará.

A iniciativa se soma a outras ações de visibilidade internacional para o estado e reforça o compromisso do Pará em promover o turismo sustentável e fortalecer sua identidade no cenário global.

Imagem: Bruno Cruz Agência Pará