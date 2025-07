Autor paraense lança obra poética sobre a comunidade de Jagarajó, no Marajó

O escritor paraense Ernesto Feio Boulhosa lança seu mais novo livro, Jagarajó, uma obra que mergulha nas memórias afetivas e na riqueza cultural da Amazônia para retratar a vida na comunidade de mesmo nome, localizada na região do Marajó. Com prosa poética e tom reflexivo, o autor constrói um retrato sensível da realidade ribeirinha, entrelaçando elementos de autobiografia, crítica ambiental e crônica de costumes.

Ao longo das páginas, Boulhosa reconstitui um universo simbólico de personagens, paisagens e rituais cotidianos, evocando sentimentos de pertencimento, saudade e resistência cultural. A obra valoriza a relação íntima das populações locais com a floresta e os rios, além dos saberes tradicionais transmitidos por gerações.

Mais do que uma narrativa de memórias, Jagarajó também é um alerta: ao revelar as transformações sociais e ambientais da região, o autor denuncia, com lirismo, a erosão das identidades locais diante da modernidade e do abandono histórico das comunidades ribeirinhas.

Com essa obra, Ernesto Boulhosa reforça seu compromisso com a literatura amazônica e com a preservação de um imaginário coletivo ameaçado pelo esquecimento.

