Pará terá primeiros doutores em Segurança Pública do Brasil com convênio entre PM e UFPA

A Polícia Militar do Pará (PMPA) e a Universidade Federal do Pará (UFPA) firmaram, nesta quarta-feira (30), um convênio histórico para criação do primeiro doutorado em Segurança Pública do Brasil. A formalização ocorreu no Quartel do Comando-Geral da PM, em Belém, com a presença de representantes da universidade e da corporação.

O acordo prevê a oferta de 10 vagas para o mestrado e 5 para o doutorado, destinadas exclusivamente a policiais militares da ativa. O objetivo é qualificar tecnicamente os agentes de segurança e estimular a produção científica voltada à gestão e à operacionalização de políticas públicas de segurança.

De acordo com o professor Edson Ramos, coordenador do programa de pós-graduação da UFPA, a iniciativa marca um momento histórico para o país. “Muito provavelmente, o primeiro doutor em Segurança Pública do Brasil será um policial paraense”, afirmou. O curso tem previsão de duração entre 24 e 30 meses.

As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de outubro, com processo seletivo em novembro e início das aulas em dezembro. As informações detalhadas estarão disponíveis no portal da UFPA.

Segurança baseada em ciência

Para o comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, o convênio é estratégico para a corporação. “A parceria permitirá que nossos policiais contribuam com soluções acadêmicas para os desafios operacionais. Os resultados alcançados na redução da criminalidade no Pará precisam ser registrados de forma científica para as futuras gerações”, ressaltou.

Segundo ele, a proposta aproxima a experiência prática da segurança pública com o universo acadêmico. “Muitos debatem segurança na teoria, sem ter vivido a realidade do campo. Esta iniciativa une o conhecimento técnico ao prático”, completou Edson Ramos.

Modelo pioneiro para o país

Atualmente, o Brasil possui apenas oito programas de pós-graduação em Segurança Pública, nenhum deles com doutorado. A expectativa da UFPA é que o modelo paraense se torne referência nacional e internacional, incentivando outras universidades a criarem programas semelhantes.

O convênio foi firmado por meio de um instrumento de cooperação técnico-científica e financeira entre a PMPA, a UFPA e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), que será responsável pela gestão administrativa e financeira do projeto.

Com a medida, o Pará se posiciona na vanguarda da formação de especialistas de alto nível na segurança pública, promovendo um novo paradigma que integra ciência e prática policial no Brasil.

Imagem: Agência Pará