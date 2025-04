Avançam as obras de modernização da Estação Cidadania de Santarém

As obras de modernização do prédio da Estação Cidadania de Santarém, na avenida Rui Barbosa, no bairro da Prainha, seguem em andamento e já alcançam mais de 20% dos serviços executados. Os trabalhos, coordenados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), integram o conjunto de ações do Governo do Pará para fortalecer a descentralização dos serviços públicos e promover cidadania em todas as regiões do Estado.

O projeto inclui a troca geral da cobertura e impermeabilização das lajes, requalificação das fachadas, pintura geral, troca das pavimentações internas e forros, revisão geral das instalações elétricas, hidrossanitárias, combate a incêndio, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e de ar-condicionado, reestruturação dos espaços dos parceiros e salas de espera, além de um espaço kids.

“A obra da Estação Cidadania de Santarém segue em pleno desenvolvimento para trazer mais conforto, modernidade, segurança e infraestrutura na prestação de serviços à população e aos servidores que trabalham na unidade. Já realizamos a impermeabilização de calhas e rufos, garantindo proteção contra infiltrações e aumentando a durabilidade das estruturas; a revitalização total do telhado; remoção e preparação de pisos, revestimentos e forros antigos para instalação de novos acabamentos e início da adequação das redes elétrica e hidrossanitária. Até a conclusão das obras da unidade de Santarém, os atendimentos à população estão sendo realizados provisoriamente no Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira”, explicou Derlon Silva, coordenador do setor de Arquitetura e Engenharia da Seplad.

Com a média de 7 mil atendimentos mensais, a Estação Cidadania de Santarém é a segunda unidade com o maior número de atendimentos, entre as unidades fora da Região Metropolitana de Belém (RBM). Entre janeiro de 2024 a março de 2025, foram mais de 95 mil atendimentos realizados no local.

Derlon Nogueira é microempreendedor individual, e trabalha próximo à Estação Cidadania de Santarém, há oito anos, e aprova os novos serviços de construção e de atendimentos sociais.

“A Estação Cidadania fica em um local estratégico aqui, pois fica localizada em uma via onde tem um fluxo de pessoas muito grande. Então eu espero que, além dos serviços que já eram prestados aqui, que são essenciais para a população, tenha novos serviços e os atendimentos fiquem ainda melhores”, contou Derlon.

A unidade, que tem o maior número de órgãos da esfera municipal, estadual e federal, conta com serviços do Detran, Polícia Civil, IASEP, Defensoria Pública, Sefa, Receita Federal, Seaster, Banpará, Procon, Cohab, Jucepa, Cosanpa, Seju, Adepará, INSS, Superintendência Regional do Trabalho, entre outros.

Com a conclusão das obras, a expectativa é ampliar ainda mais a capacidade de atendimento da unidade, fortalecendo o compromisso com um serviço público mais ágil, humanizado e acessível à população de Santarém.

Serviço:

A Estação Cidadania está funcionando atualmente nos altos do Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira, localizado na Rua Araguarina, s/n, no bairro Prainha, em Santarém.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias