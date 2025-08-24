Avanço das obras da PA-151 impulsiona desenvolvimento no Baixo Tocantins

As obras de construção e pavimentação da PA-151, no trecho de 137 quilômetros entre os municípios de Breu Branco e Baião, seguem em ritmo acelerado na Região de Integração do Baixo Tocantins. O projeto do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), contempla serviços de drenagem pluvial, terraplenagem, implantação de sub-base e base, asfaltamento e sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e conforto aos usuários.

Atualmente, a execução já alcança 75% de avanço físico. Além de melhorar a trafegabilidade, a pavimentação asfáltica da PA-151 é estratégica para o Estado, pois conecta as regiões Sul e Sudeste à Transamazônica, garantindo acesso direto a municípios como Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Cametá, Mocajuba, Baião e Moju. Com mais de 250 quilômetros de extensão, a rodovia, quando totalmente pavimentada, fortalecerá o escoamento da produção agrícola, facilitará o transporte de mercadorias e ampliará o acesso a serviços essenciais.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, destaca o impacto da obra. “A PA-151 é um eixo fundamental para a integração do Pará. Esta obra vai transformar a vida de milhares de famílias, facilitar o transporte de cargas e passageiros e fortalecer o desenvolvimento regional. Nosso compromisso é entregar uma estrada de qualidade, que atenda às necessidades da população e impulsione a economia local”, pontuou o secretário.

Moradores e produtores rurais já percebem a mudança. Para José Robson Ramos, morador de Baião, a estrada vai melhorar a vida de muitos moradores.“Já conseguimos ver uma grande mudança porque no inverno era muito difícil de passar aqui. Com esse asfalto que está chegando, vai melhorar muito mesmo. Agradeço ao governador por isso que ele está fazendo por nós. Já estamos lhe esperando de novo para inaugurar a estrada aqui quando o asfalto estiver pronto”, disse seu José.

O agricultor Santana dos Passos, produtor rural de Breu Branco, também ressalta a importância da pavimentação. “Com a estrada boa, com asfalto, vai melhorar muito pra gente, tanto pra vender nossa produção como para sair de casa e fazer nossas comprinhas.”

Com o avanço das frentes de trabalho, a conclusão da obra representará um marco para a mobilidade e o crescimento econômico do Baixo Tocantins, conectando comunidades, gerando oportunidades e melhorando a qualidade de vida de toda a região.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias