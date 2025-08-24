Programa Spring Iyaleta oferta mil vagas gratuitas para cursos e conferências online em governança climática

Estão abertas até 10 de setembro as inscrições para mil vagas gratuitas em cursos e conferências online voltadas para capacitação em governança climática, saúde ambiental e políticas públicas. A formação acontece de 22 de setembro a 21 de dezembro, com tradução para português, inglês e espanhol, e é destinada a agentes públicos, estudantes, ativistas e profissionais interessados em adaptação climática.

Pesquisadores e professores com reconhecimento nacional conduzem a programação da 4ª edição do Spring Iyaleta. O tema central desta edição é “Municipalização dos dados: Por uma adaptação climática equânime”, reforçando a importância do uso de informações locais para políticas públicas mais justas.

A governança climática é um tema cada vez mais estratégico, à medida que governos, empresas e organizações da sociedade civil buscam implementar políticas públicas e soluções práticas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. A formação de profissionais qualificados nessa área se torna crucial para planejar, implementar e monitorar ações que promovam adaptação e resiliência, sobretudo em cidades e comunidades vulneráveis.

O debate ganha relevância especial em 2025, ano da COP30, que será realizada no Brasil, colocando o país no centro das discussões globais sobre clima, políticas de mitigação e adaptação. Além disso, o mercado de trabalho para especialistas em governança climática e sustentabilidade tem mostrado crescimento, com oportunidades em órgãos públicos, consultorias ambientais, ONGs, institutos de pesquisa e empresas privadas engajadas em ESG (ambiental, social e governança).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

O programa é organizado pela Associação de Pesquisa Iyaleta, com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS), e inclui:

Conferências:

“Adaptação Climática: Uma Forma de Desenvolvimento”, com Dr. Diosmar Filho, geógrafo e pesquisador sênior da Iyaleta (23/09)

“Por uma Adaptação da Saúde Planetária”, com Dra. Andrêa Ferreira, epidemiologista e pesquisadora sênior da Iyaleta (25/09)

Cursos livres:

“Governança climática: os sinais de mudanças e características de suas transições”, com Dra. Leonildes Nazar, cientista política e especialista em governança climática do iCS (22 a 26/09)

“A Municipalização dos Dados na Implementação da Adaptação Climática”, com Dra. Emanuelle Góes, Dr. Diosmar Filho e Dra. Andrêa Ferreira, especialistas em governança climática da Iyaleta (29/09 a 04/10)

“Adaptação Climática: as lacunas das políticas de saneamento, abastecimento e resíduos no Brasil”, com Dra. Ângela Damasceno, socióloga e especialista em políticas de saneamento (13 a 17/10)

“Racismo obstétrico e os reflexos no cuidado e na atenção à saúde”, com Dr. Leonildo Severino, enfermeiro obstétrico, pesquisador sênior da Iyaleta e chefe do Centro Obstétrico da Maternidade Climério de Oliveira (UFBA) (10 a 14/11)

O programa incentiva a participação de mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, negros, povos indígenas e pessoas com deficiência.

Serviço:

Evento: 4ª edição do Spring Iyaleta

Inscrições: de 18/08 a 10/09, online e gratuitas (https://encurtador.com.br/QiQJs)

Vagas: 1.000 (para conferências e cursos)

Período: 22/09 a 21/12/2025

Idiomas: português, inglês e espanhol

Imagem: Divulgação