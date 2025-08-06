Banco da Amazônia leva soluções de crédito à maior feira supermercadista do Norte

O Banco da Amazônia será um dos destaques da 26ª Convenção de Supermercados e Fornecedores da Região Norte (SuperNorte), de 7 a 9 de agosto, em Belém (PA). Promovido pela Associação Paraense de Supermercados (Aspas), o evento reunirá empresários, especialistas e expositores de todo o país, com o objetivo de fomentar negócios, inovação e desenvolvimento sustentável no setor supermercadista.

Como patrocinador e expositor, o Banco da Amazônia contará com um estande exclusivo, onde apresentará suas principais linhas de crédito e soluções financeiras voltadas ao empresariado paraense. O espaço será uma oportunidade estratégica para micro, pequenos e grandes empreendedores conhecerem produtos que incentivam o crescimento dos negócios e o fortalecimento da economia local.

“O Banco da Amazônia será um dos grandes destaques da Supernorte 2025. Como expositor, estaremos com um estande exclusivo para apresentar soluções estratégicas para o segmento empresarial. A SuperNorte será o momento ideal para gerar negócios, fortalecer parcerias e reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico da região”, destaca Leonardo Madeira, superintendente empresarial do Banco da Amazônia.

Com uma programação diversificada, a SuperNorte 2025 trará palestras sobre temas como marketing, gestão e inovação, conduzidas por especialistas de renome nacional. O evento tem como tema central “Negócios Sustentáveis – Tempo de Avançar com a COP30”, alinhando-se ao debate ambiental que ganha força com a proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer em Belém em 2025.

A expectativa é de que milhares de participantes circulem pela feira, tornando a presença do Banco da Amazônia ainda mais estratégica. A instituição reforça seu papel como agente de fomento ao desenvolvimento regional, com crédito acessível e apoio à geração de empregos.

COMPROMISSO COM A REGIÃO

Com forte atuação no financiamento a empreendedores da Região Norte, o Banco da Amazônia é reconhecido por sua contribuição ao fortalecimento da economia local. Ao oferecer crédito em condições diferenciadas, a instituição promove inclusão produtiva, inovação e sustentabilidade.

Segundo a instituição financeira, em um cenário em que a sustentabilidade e a inovação são fundamentais, a presença do Banco da Amazônia na SuperNorte 2025 destaca seu papel como agente de transformação e crescimento para o Norte do Brasil.

SOBRE A SUPERNORTE

Considerada a maior feira supermercadista do Norte do Brasil, a SuperNorte busca conectar empresas, fornecedores e empresários do setor de autosserviço, promovendo o intercâmbio de ideias e oportunidades. Em 2025, o evento foi antecipado — tradicionalmente realizado em outubro — devido aos preparativos para a COP30.

A entrada é exclusiva para convidados e inscritos. A inscrição custa R$ 150 e pode ser feita no site oficial ou diretamente no local do evento.

Serviço

SuperNorte 2025

Data: 7 a 9 de agosto

Local: Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Horário: 18h às 23h (7 e 8/8) e 17h às 22h (9/8)

Inscrição: R$150,00 – via site ou no local do evento

Fonte: Brasil 61