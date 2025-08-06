Norte Energia investiu R$ 290 milhões em ações socioambientais e de sustentabilidade em 2024

Geração de energia limpa e renovável, contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa, inovação na busca por soluções sustentáveis para o setor elétrico, ações sociais e de preservação da Amazônia. O Relatório de Sustentabilidade 2024 da Norte Energia, lançado nesta quarta-feira, 06, traz, além do resultado dessas ações, informações sobre o investimento de R$ 290 milhões nas áreas Socioambiental e Sustentabilidade. O valor foi alcançado mesmo com a finalização de compromissos assumidos no licenciamento da Usina Hidrelétrica Belo Monte, da qual a companhia é concessionária. Desde 2010, quando teve início a implantação do empreendimento, foram aplicados cerca de R$ 8 bilhões na região do Médio Xingu.

Maior hidrelétrica 100% nacional, Belo Monte gerou, em 2024, 22.690 GWh de energia limpa e renovável, atendendo, em alguns momentos, até 16% da demanda do país. O documento, que segue o padrão da Global Reporting Initiative (GRI), do Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e tem certificação de empresa independente, também mostra que a usina alcançou o maior índice de disponibilidade entre todas as hidrelétricas brasileiras: 99,39%. Isso significa que Belo Monte atendeu à demanda do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) praticamente todas as vezes em que foi acionada.

O relatório informa, ainda, que a Norte Energia comercializou 2,8 milhões de certificados de energia renovável no período. “Belo Monte tem papel estratégico para o setor elétrico brasileiro e, com sua geração de energia, reduz a necessidade de utilização de fontes poluentes. O Relatório de Sustentabilidade 2024 registra, além desse aspecto, os importantes investimentos que fizemos ao longo do ano e o olhar da companhia para o futuro, em conexão com a região onde o empreendimento foi instalado, sendo um agente de transformação social”, avalia o diretor presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto.

A inovação, mais uma vez, é um componente de grande relevância. Ao todo, a empresa destinou, em 2024, R$ 16 milhões para o desenvolvimento de 16 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI), regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O destaque foi conclusão do primeiro corredor verde de transporte da Amazônia, com um catamarã e dois ônibus elétricos, para atendimento de alunos e profissionais da Universidade Federal do Pará, em Belém.

As ações da Norte Energia para a proteção da fauna, da flora e dos recursos hídricos da Amazônia também foram reportadas. Por meio do matchfunding Floresta Viva, do BNDES, quatro projetos para a restauração de 700 hectares de vegetação na bacia do rio Xingu foram selecionados com geração de renda para a população e fomento à bioeconomia.

A Norte Energia também manteve importantes iniciativas de preservação da biodiversidade. O Programa de Conservação e Manejo de Quelônios e o projeto de educação ambiental Tartarugas do Xingu promoveram a soltura de 61.357 filhotes no rio Xingu. Desde 2018, mais de 7 milhões de tartarugas-da-amazônia, pitiús e tracajás foram devolvidos à natureza por meio destas ações.

A interação com as comunidades da área de influência direta da Usina, em especial povos indígenas, ribeirinhos, pescadores e moradores da Volta Grande do Xingu, seguiu como foco prioritário ao longo do ano passado. Foram realizadas 65 reuniões com a participação de 1.447 pessoas, reforçando ainda a nossa presença digital para a escuta qualificada. As iniciativas documentadas reafirmam o papel da empresa como agente de desenvolvimento sustentável, promovendo uma atuação comprometida com a responsabilidade social e a valorização da diversidade de vozes.

No campo da Saúde, destaque para o Programa de Ação para Controle da Malária. Em 2024, o Ministério da Saúde atestou que a Norte Energia cumpriu integralmente as ações previstas no Plano de Ação para Controle da Malária Complementar. Como resultado desse trabalho, o número de ocorrências da doença caiu de 10.838, em 2011, para apenas 472, em 2024, na área de Influência direta da Usina, uma queda superior a 95%, consolidando um importante legado em saúde pública. Na Volta Grande do Xingu, os resultados foram ainda mais expressivos: a redução alcançou 99%, com nenhum caso registrado nos dois últimos anos de execução do programa.

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

A Usina manteve um dos menores indicadores de intensidade de emissão de gases de efeito estufa: 0,000276 tCO₂e/MWh. A taxa é comparável a outras fontes renováveis, como a solar e a eólica. Para se ter uma ideia, caso térmicas a gás fossem acionadas para gerar a mesma quantidade de energia produzida em Belo Monte, em 2024, cerca de 9 milhões de toneladas de CO₂ teriam sido lançadas na atmosfera.

Os dados são reforçados no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, também lançado pela empresa nesta quarta-feira. Referente ao ano de 2024, o documento reafirma a posição da Usina como um dos ativos de geração de energia mais limpos e estratégicos do Brasil. Os dados apresentados seguem a linha dos inventários de anos anteriores ao demonstrar a baixa intensidade de carbono emitida pela usina. Essa performance operacional rendeu à companhia, pelo quarto ano consecutivo, o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHC Protocol, nível máximo de reconhecimento concedido a inventários completos e auditados.

Fonte e imagem: Ascom/NE