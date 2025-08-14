Banco de Alimentos da Ceasa recebe avaliação positiva de comissão do Pacto Contra a Fome

Em reunião realizada no auditório da Centrais de Abastecimento do Pará – Ceasa, uma equipe do Instituto Pacto Contra a Fome (SP) apresentou os resultados do diagnóstico feito sobre o Banco de Alimentos do Pará, segundo a metodologia criada pelo Instituto, dentro do “Projeto Ceasas”, que traça os diagnósticos e recomendações personalizadas para cada território. O projeto tem apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e visa modernizar e fortalecer estratégias de redistribuição de alimentos nas Ceasas, por meio dos Bancos de Alimentos, com foco na redução de perdas, desperdício e promoção da segurança alimentar.

De acordo Juliana Arida, coordenadora de projetos do Pacto Contra a Fome, a avaliação feita com base nas visitas anteriores da equipe a Belém, foi bastante positiva.

“Acho que é um Banco de Alimentos novo, recente, onde já tem muito trabalho desenvolvido, e com um grande potencial de crescimento. Acreditamos que com as recomendações específicas que a gente trouxe, vai ser possível alavancar ainda mais o Banco de Alimentos do Pará. Esperamos que, a partir deste diagnóstico, a gente realmente estreite essa parceria, para desenvolver melhores estratégias e fortalecer o equipamento de vocês. Acho que muito já utilizando a força de trabalho que a CEASA Pará tem e entendendo como a sociedade civil consegue contribuir com isso”, ressaltou.

Para o diretor técnico da Ceasa, Denivaldo Pinheiro, a reunião foi muito importante pelas proposições apresentadas sobre aquilo que deve ser implementado no sentido de aperfeiçoar e melhorar cada vez mais os serviços do projeto.

“Eles estão nos trazendo um olhar fora, um diagnóstico técnico e completo, dentro dessa realidade que nós vivemos aqui para que possamos cada vez mais melhorar e fortalecer o nosso Banco de Alimentos”, considerou.

O presidente Raimundo Santos Júnior evidenciou que em apenas dois anos e meio, o projeto da Ceasa Pará já beneficiou mais de 40 mil famílias na Região Metropolitana de Belém, e vem se preparando para ampliar o atendimento a outros municípios.

“Comparado a outros Estados, nosso Banco de Alimentos é o caçula, só que com grandes resultados em pouquíssimo tempo, já tendo conquistado, inclusive premiações. E temos buscado avançar, nesse objetivo de combater a fome. Por isso, contamos com apoio, parcerias e recomendações que vierem somar para otimizar isso e para que a gente consiga ajudar mais pessoas. Agradeço a vocês por terem vindo aqui e vamos unir esforços para cada vez mais ampliar as ações para mitigar a fome das famílias em situação de insegurança alimentar”, declarou o gestor.

Participaram da reunião o Diretor Técnico da Ceasa, Denivaldo Pinheiro; a Coordenadora do Projeto Banco de Alimentos, Karyme Marques; a Coordenadora do Núcleo de Planejamento e Projetos, Rafaela Rios; a Coordenadora de Gestão de Mercado, Kedma Viegas; a Assessora do Núcleo de Planejamento e Projetos, Ana Carolina Pena; a Coordenadora de Projetos do Pacto Contra a Fome, Juliana Arida; o Analista de Projetos, João Pedote e a articuladora local do Pará, Letícia Luz.

