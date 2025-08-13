quarta-feira, agosto 13, 2025
Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

O Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu nesta quarta-feira (13) o ministro Edson Fachin como novo presidente da Corte, com Alexandre de Moraes na vice-presidência. A posse está marcada para 29 de setembro, e ambos cumprirão mandatos de dois anos.

A eleição segue a tradição do Tribunal, que elege como presidente o ministro mais antigo que ainda não ocupou o cargo, e como vice o segundo mais antigo respeitando essa mesma lógica.├ Fujikawa Fachin, até então vice-presidente do STF, assume a presidência no lugar de Luís Roberto Barroso. A escolha também ocorreu via votação simbólica secreta: tanto Fachin quanto Moraes receberam 10 votos, já que cada ministro não vota em si mesmo.

Edson Fachin, ministro desde 2015 e ex-presidente do TSE, é formado em Direito pela UFPR e possui sólida atuação acadêmica. Já Alexandre de Moraes, indicado ao STF em 2017, acumula experiência como ministro da Justiça e presidente da Corte Superior Eleitoral.

A liderança de Fachin acontecerá em um período especialmente sensível, com a proximidade das eleições presidenciais de 2026 e presenças judiciais de destaque — incluindo o julgamento de ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A cerimônia de posse de Fachin e Moraes está agendada para o fim de setembro. Até lá, o STF se prepara para a transição na direção da corte, mantendo seu foco na preservação da democracia, da pluralidade e do diálogo institucional, conforme afirmado pelos ministros eleitos.

Imagem: Reprodução

