Banda AR-15 vira Patrimônio Cultural Imaterial do Pará: tecnomelody, identidade e reconhecimento

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, no dia 14 de outubro de 2025, o Projeto de Lei nº 408/2025, declarando a obra artística da Banda AR-15 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado.

A iniciativa é de autoria do presidente da Casa, o deputado Chicão (MDB), e visa reconhecer oficialmente a contribuição de Harrisson Lemos, líder da banda, para a cultura musical amazônica. Nascido em Belém, Harrisson começou a tocar bateria ainda criança e, já adolescente, despontou no cenário local antes de fundar a AR-15, em 2006.

Para Chicão, essa homenagem é também uma forma de valorizar a história de talento, inovação e identidade regional. “Harrisson Lemos é um artista que levou o tecnomelody para o Brasil e para o mundo, mantendo viva a essência da música produzida na Amazônia. Sua trajetória representa o espírito criativo e batalhador do povo paraense.”

O deputado Bob Fllay (PRD) também saudou a medida, ressaltando que a banda foi pioneira na aceitação do tecnomelody como expressão cultural legítima. Segundo ele, o reconhecimento compensa anos em que o gênero e seus artistas tiveram pouca visibilidade.

Com estilo contagiante, a Banda AR-15 se consolidou como uma referência de música eletrônica popular da Amazônia, conquistando plateias no Pará, no Amapá e além. Harrisson Lemos também atua como produtor, colaborando com nomes como Cesinha dos Teclados, Ruth Etty e Manu Bahtidão.

O reconhecimento legal como patrimônio imaterial ainda precisa ser sancionado para ter efeito definitivo. Enquanto isso, já é visto como uma vitória simbólica importante para a valorização das expressões culturais locais, especialmente aquelas que nasceram fora do circuito tradicional de visibilidade.

Imagem: Divulgação e Ozéas Santos AID/ALEPA