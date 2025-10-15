quarta-feira, outubro 15, 2025
Do Brasil para o mundo: o fenômeno da marca Artemisi

A moda brasileira ganhou um novo ícone internacional: a Artemisi, marca fundada pela estilista Mayari Jubini. Com uma proposta inovadora que mistura alta-costura e tecnologia, a Artemisi tem conquistado celebridades globais e representado o Brasil em grandes palcos internacionais.

Criada por Mayari Jubini, a Artemisi ganhou destaque no Brasil por sua proposta única que une moda de luxo e inovação tecnológica. A marca foi selecionada para representar o Brasil em dois dos principais eventos de moda e cultura de 2025: a Expo Mundial de Osaka, no Japão, e a Moscow Fashion Week, dentro do BRICS+ Fashion Summit. Essas participações destacam a Artemisi como uma das marcas brasileiras mais promissoras no cenário internacional.

O estilo da Artemisi chamou a atenção de musas pop ao redor do mundo. Celebridades como Olivia Rodrigo e Tyla têm sido vistas usando peças da marca, destacando-se por sua estética única e pelo uso de tecnologia na criação de suas coleções. Essas parcerias reforçam a presença da Artemisi no cenário global da moda.

A Artemisi se destaca não apenas pelo seu estilo, mas também pelo protagonismo feminino e pela inovação em seus processos criativos. A marca utiliza tecnologia de ponta para criar peças que são verdadeiras obras de arte, combinando design contemporâneo com técnicas avançadas de produção. Essa abordagem reflete o compromisso da Artemisi com a sustentabilidade e a inovação no setor da moda.

A ascensão da Artemisi é motivo de orgulho para o Brasil. A marca tem levado a cultura brasileira para o mundo, mostrando que a moda nacional é capaz de dialogar com as principais tendências globais. Com sua estética única e compromisso com a inovação, a Artemisi está consolidando-se como uma referência internacional no cenário da moda.

Por: Thays Garcia/ A Província do

Imagem: Divulgação

