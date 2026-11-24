Chris Evans volta à ação ao lado de Thor, X-Men clássicos e Quarteto Fantástico contra ameaça multiversal; estreia acontece em dezembro.

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (23) o trailer final de “Vingadores: Doutor Destino”, próximo grande capítulo do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A prévia confirma o retorno de Steve Rogers (Chris Evans) à ação e antecipa um encontro histórico de equipes para conter a ameaça multiversal liderada pelo vilão vivido por Robert Downey Jr. As informações são do Estadão Conteúdo.

Na prévia, a vida tranquila que Rogers construiu no passado ao lado de Peggy Carter (Hayley Atwell) e do filho do casal após os acontecimentos de “Vingadores: Ultimato” é interrompida com a chegada do novo Quarteto Fantástico.

Diante do alerta de colapso do multiverso provocado pelo Doutor Destino, o antigo Capitão América se reencontra com Thor (Chris Hemsworth) para mobilizar uma aliança inédita de heróis.

Encontro de gerações e franquias

Além dos integrantes originais dos Vingadores, o vídeo destaca o cruzamento de diferentes núcleos da Marvel nos cinemas:

Novos Vingadores: A equipe apresentada recentemente em “Thunderbolts*” entra na linha de frente do combate.

A equipe apresentada recentemente em “Thunderbolts*” entra na linha de frente do combate. X-Men clássicos: Os mutantes da antiga franquia da Fox retornam para somar forças contra o vilão.

Os mutantes da antiga franquia da Fox retornam para somar forças contra o vilão. Nova geração: O trailer também traz uma rápida aparição de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), protagonista da série “Gavião Arqueiro”.

Estreia e futuro do MCU

“Vingadores: Doutor Destino” chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de dezembro. Para quem deseja maratonar ou recapitular a cronologia da saga antes da estreia, os títulos anteriores do MCU estão disponíveis no catálogo do Disney+.

Na linha do tempo dos estúdios, o longa funciona como preparação direta para “Vingadores: Guerras Secretas”, que tem lançamento previsto para dezembro de 2027.

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