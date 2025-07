Veraneio 2025: Belém, cidade de encantos mil para um final de semana de férias

O novo Parque da Cidade, os parques Zoobotânico Mangal das Garças e Utinga “Camillo Vianna”, além da Estação das Docas, estão entre as principais opções de lazer para aproveitar, neste período de férias escolares, o final de semana em Belém.

No sábado, 12, a programação do Parque da Cidade, com acesso pela avenida Júlio César, contará com uma Banda Pagode Gospel, às 17h; Espetáculo de dança (PcD), da Companhia de Dança Mauro Santos, às 18h e, às 19h, a apresentação do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará. Já no domingo, 13, nestes mesmos horários, se apresentarão, respectivamente, Pedro Bolha, Cortejo do Boi Marronzinho e Carimbó com o grupo Coisas de Negro.

O espaço abre todos os dias das 8h às 22h, com entrada permitida até às 21h30. Às segundas-feiras, a abertura ocorre às 18h, devido à manutenção. O parque, que é um dos principais legados da COP, definiu o cronograma de funcionamento até o dia 31 de julho para garantir a melhor experiência aos visitantes e concluir ajustes de infraestrutura em seu primeiro mês de operação. O equipamento reúne 14 áreas dedicadas a esporte e recreação, entre elas: quadras poliesportivas; academia ao ar livre; playground; pista de corrida; ciclovias integradas; e skatepark de dimensões olímpicas, considerado o segundo maior do país.

O locutor Carlos Alberto Melo, da Super Rádio e TV Marajoara conheceu o Parque da Cidade no último domingo, 06, e recomenda o passeio. “Gostei muito do espaço, fui no ginásio esportivo dar uma volta e achei muito bom, pretendo, inclusive, voltar ao Parque para aproveitar a infraestrutura e atividades. É uma ótima opção de lazer pra gente ir aos finais de semana, especialmente, agora em julho”, comenta.

O Mangal das Garças é outra opção com extensa área verde e biodiversidade amazônica. O parque funciona de terça a domingo, das 8h às 18h, e oferece atrações como o Memorial da Navegação, o Farol de Belém e a Reserva José Márcio Ayres (borboletário). Os ingressos são R$ 9,00 (inteira) e meia R$ 4,50.

Aos domingos, a entrada no Memorial é gratuita e o parque também oferece programação infantil, com o projeto Ecoarte, às 10h, que desenvolve oficinas, momentos de recreação e atividades envolvendo educação ambiental. Outras atividades, como a alimentação de iguanas, tartarugas, garças; passeio mini rapinante; soltura das borboletas; e passeio com as corujas também são realizados. É necessário verificar horários e disponibilidade previamente na bilheteria.

Para quem deseja praticar esportes ou passear em contato com a natureza, o Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” é uma opção. Entre as atrações estão aluguel de bicicletas, tirolesa, boia cross e trilhas ecológicas, além de quiosques com opções de alimentação. O espaço funciona de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h, e fecha às terças-feiras para manutenção, com entrada gratuita.

A médica Adriana Espírito Santo, 33 anos, recomenda o Parque do Utinga tanto para quem quer ir sozinho ou fazer atividades em grupo. “Adoro o Utinga. Gosto de ir para lá para praticar exercício físico ao mesmo tempo que me ajuda a desestressar. Coloco meu boné, meus óculos, o fone de ouvido e pronto, a mente silencia. Estar em contato com a natureza torna o passeio ainda mais especial. Saio de lá sempre me sentindo muito bem. Ótima opção para sair da rotina”, assegura.

A Estação das Docas, complexo turístico e gastronômico, com opções de cultura e moda, funciona de domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite, e às sextas e sábados, das 10h à 1h da manhã.

