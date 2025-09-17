Belém amanhece em fila: 900 ingressos gratuitos para arquibancadas do Círio 2025 são distribuídos

Belém viveu uma manhã de emoção nesta terça-feira, 16 de setembro, com a população formando fila desde as 6h30 para receber 900 ingressos gratuitos para as arquibancadas do Círio de Nazaré 2025. A entrega começou oficialmente às 8h, na Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré.

Dos 900 bilhetes disponíveis, 600 são destinados à Trasladação, evento que antecede a grande procissão, e os outros 300 para o Círio em si, no domingo. Esse benefício é dirigido a idosos (a partir de 60 anos) e pessoas com deficiência, como forma de garantir participação digna na festividade.

O cadastro para solicitar os ingressos foi aberto no dia 11 de setembro, por meio da Lojinha do Círio, site oficial da festa. A procura foi intensa: o sistema registrou picos de 1.300 acessos por minuto, e o cadastro se esgotou em aproximadamente uma hora.

Para retirar o ingresso, é necessário comparecer pessoalmente à Casa de Plácido até as 15h do dia (ou até 17h, em algumas notícias), apresentando documento oficial com foto que comprove direito à gratuidade. Se o beneficiário não puder ir, um familiar pode fazer a retirada, desde que leve documento original do beneficiário e comprove vínculo familiar.

Moradores de Belém expressaram alegria com a possibilidade de assistir de perto à festividade religiosa maior do Pará. Muitas pessoas disseram que participam do Círio há décadas, e para eles essa gratuidade significa mais do que economia: é respeito à fé e à tradição.

Desde 2012, a organização das arquibancadas tanto no que diz respeito à logística quanto à distribuição de ingressos está sob responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O recurso arrecadado com ingressos pagos destina-se à manutenção dos eventos e das obras sociais da paróquia.

Esse gesto de distribuir ingressos gratuitos reafirma o compromisso de tornar o Círio mais acessível, oferecendo a todos que têm direito uma chance de participar da fé com dignidade, independentemente de sua situação financeira ou mobilidade.

Imagem: Ivan Duarte/O Liberal