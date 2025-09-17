quarta-feira, setembro 17, 2025
Amor em meio ao conflito: casal do Paraná serve na Ucrânia, se apaixona e retorna ao Brasil para começar uma nova vida

Gustavo Ostrowski, 23 anos, de Santa Helena (PR), e Adriane Marschall Pereira, 21, de Pato Bragado (PR), protagonizam uma história que mistura coragem, amor e desejo de recomeço. Eles se conheceram enquanto serviam voluntariamente no exército ucraniano, viveram juntos os desafios de um conflito, e decidiram voltar ao Brasil para formar família.

Gustavo se alistou em janeiro de 2024 para lutar na guerra da Ucrânia. Alguns meses depois, Adriane viajou até lá, motivada por solidariedade e vontade de contribuir, e passou por um treinamento militar. Foi no front que o casal se encontrou motivados pelo mesmo ideal e o relacionamento floresceu em meio ao cenário difícil.

Enquanto estava no serviço militar, Gustavo sofreu ferimentos graves, incluindo um pulmão perfurado, mas superou as adversidades. Por sua vez, Adriane ficou grávida, e sua saúde foi ameaçada em função de complicações. Eles decidiram, então, que era hora de priorizar a vida fora da guerra encerraram seus compromissos militares na Ucrânia e retornaram ao Brasil.

Hoje o casal vive em Cascavel (PR) e celebra o nascimento do primeiro filho. Mesmo com os dramas vividos, falam com gratidão pela experiência e esperam que o filho cresça sabendo da coragem envolvida nessa trajetória. Ambos manifestam o desejo de, um dia, retornar à Ucrânia dessa vez, não para lutar, mas para visitar e honrar os laços forjados na adversidade.

Imagem: Arquivo pessoal

