Trechos da Duque de Caxias e Brigadeiro Protásio serão interditados para obras de drenagem profunda em Belém

A partir de quarta-feira (17), o trânsito será alterado em Belém para permitir o avanço das obras de drenagem profunda nas Avenidas Duque de Caxias e Brigadeiro Protásio, parte dos investimentos estruturantes ligados à preparação da COP30. As interdições começam às 8h e permanecem até o final de setembro, segundo a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com o objetivo de garantir segurança para trabalhadores, pedestres e condutores, além de permitir que os serviços sejam executados de forma eficiente.

Na Brigadeiro Protásio, o bloqueio será no sentido Av. Dr. Freitas Av. Júlio César. Já na Duque de Caxias, a interdição será entre a Travessa Perebebuí e a Av. Dr. Freitas, no trecho que vai em direção ao Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

As obras envolvem pontos estratégicos do bairro do Marco e do Souza, especialmente nos cruzamentos das Avenidas Dr. Freitas, Brigadeiro Protásio, Boulevard e Duque de Caxias. A ação prevê implantação de tubulações de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) material mais resistente à corrosão e capaz de suportar maiores vazões , instalação de poços de visita e caixas de inspeção, além de técnicas de escoramento para evitar danos às estruturas próximas. Após a drenagem, as vias interditadas terão recomposição do asfalto e das calçadas nos trechos afetados.

O governo recomenda que motoristas escolham rotas alternativas e redobrem a atenção nas vias próximas. Pedestres também devem observar as sinalizações provisórias. Enquanto isso, moradores das regiões impactadas esperam que as obras ajudem a minimizar alagamentos, melhorar o escoamento das águas da chuva e evitar prejuízos frequentes com vias deterioradas.

Imagem: Agência Pará