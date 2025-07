Belém ganha loja colaborativa LGBTQIAPN+ voltada ao empreendedorismo e à inclusão

A capital paraense dá um passo importante na promoção da diversidade e do empreendedorismo. Nesta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Belém inaugura a primeira loja colaborativa exclusiva para empreendedores LGBTQIAPN+. O espaço, localizado no segundo piso do Shopping Boulevard (ao lado da loja C&A), será aberto ao público das 17h às 19h.

Fruto do projeto AME+ (Amor, Movimento e Empreendedorismo), a iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes), o Sebrae/PA e o próprio shopping.

Ao todo, 11 empreendedores foram selecionados para ocupar o espaço de forma totalmente gratuita, oferecendo uma variedade de produtos e serviços de moda e artesanato a bijuterias, artigos geeks e cuidados de beleza. A loja vai funcionar como uma vitrine da economia criativa local, incentivando a geração de renda e a autonomia financeira da população LGBTQIAPN+.

Além da oportunidade de comercializar seus produtos, os participantes também terão acesso a capacitações profissionais promovidas pelo Sebrae, fortalecendo ainda mais suas iniciativas.

“A proposta é inovadora, inclusiva e impacta diretamente na valorização da diversidade e no fortalecimento da economia local”, destacou a secretária executiva da Sepes, Bruna Lorrane.

A inauguração contará com a presença do prefeito de Belém, Igor Normando, e representantes das instituições envolvidas no projeto. A expectativa é de que o espaço se torne um modelo inspirador de apoio ao empreendedorismo com recorte social e de identidade.

Imagem: Divulgação