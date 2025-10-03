domingo, outubro 5, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Claro, TIM e Vivo se unem para levar conectividade inédita à Ilha do Combú, em Belém, antes da COP 30

O projeto de infraestrutura compartilhada para ajudar a fortalecer a inclusão digital, os serviços públicos e a sustentabilidade na região foi viabilizado pela IHS Brasil

São Paulo, 2 de outubro de 2025: Iniciativa inédita une as três maiores operadoras brasileiras de redes móveis, Claro, Tim e Vivo, para entregar conectividade de alta qualidade à Ilha do Combú, em Belém (PA), por meio da construção de uma torre de telefonia móvel compartilhada, em parceria com a IHS Brasil, parte do grupo IHS Towers. A inauguração acontecerá no dia 3 de outubro, um mês antes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), na capital paraense.

A Ilha do Combú é a quarta maior ilha de Belém, localizada a 1,5 km da orla do município e integra uma área com alta concentração de biodiversidade. O território abriga aproximadamente 600 famílias ribeirinhas, que vivem de pesca artesanal, extrativismo vegetal e turismo.

Além de sua importância ambiental e cultural, Combú é um dos destinos turísticos mais procurados da região e ganhou ainda mais visibilidade com eventos recentes, como o Amazônia Para Sempre, realizado em setembro, e a COP 30, que ocorrerá em Belém em novembro de 2025.

Superando desafios com colaboração
A Ilha do Combú permaneceu por décadas sem acesso à conectividade de qualidade. Há mais de 20 anos, as operadoras tentavam levar cobertura à região, mas enfrentavam desafios únicos, como a logística complexa de instalação em um ambiente de transporte exclusivamente fluvial, as restrições ambientais para preservar a alta diversidade biológica e a dificuldade técnica de erguer estruturas em solo alagadiço.

Essa ausência de conectividade prejudicava a qualidade de vida dos moradores, o desenvolvimento do turismo e a modernização de serviços públicos essenciais.

O novo site foi possível graças à colaboração entre Claro, TIM, Vivo e IHS Brasil, além do Governo do Pará, que uniram esforços para superar barreiras históricas de implantação.

As operadoras foram fundamentais para que o projeto saísse do papel. Já a IHS Brasil colaborou com um projeto inovador de engenharia, construindo uma torre de 60 metros de base reduzida e equipamentos instalados dentro da estrutura. Essas características eliminam a necessidade de múltiplos gabinetes externos, o que ajudou a minimizar o impacto visual na paisagem e preservou mais vegetação nativa ao redor do site. Capaz de alocar as três operadoras em seu topo, esse modelo reforça o conceito de infraestrutura compartilhada, reduzindo redundâncias e ampliando os benefícios socioambientais.

Após a ativação da torre, a comunidade local, escolas, unidades de saúde, empreendedores e visitantes terão acesso a serviços móveis de alta qualidade em 4G e 5G. A conectividade ajudará a viabilizar a educação digital, telemedicina, inclusão financeira por meio de meios de pagamento eletrônicos, fortalecimento do turismo e dinamização da economia local.

“A presença da Claro na nova torre permitirá uma cobertura ampliada e uma melhor experiência de serviço para moradores e visitantes. Isso vai impulsionar a educação, a saúde e o empreendedorismo local. Em um território como Combú, a infraestrutura compartilhada é a melhor forma de entregar conectividade de qualidade e deixar um legado para uma região relevante, que estará em destaque durante a COP 30”, afirma Rosa Bastos, Diretora da Claro para a regional Norte.

“A TIM, como líder de cobertura 5G e 4G no Brasil, trabalha em prol da inclusão digital em todo o Brasil. Temos compromisso com a transformação digital da sociedade e reiteramos também a importância do compartilhamento de infraestrutura, como feito na Ilha do Combú, não só para a otimização de infraestrutura, mas principalmente para o benefício da comunidade ribeirinha, priorizando a qualidade de serviço, estimulando a economia local e melhorando a vida das pessoas”, ressalta Marco Di Costanzo, CTO da TIM Brasil.

“Levar conectividade à Ilha do Combú é ampliar o direito de estar conectado. Com a participação da Vivo neste projeto, fortalecemos serviços digitais essenciais e a inclusão produtiva de comunidades ribeirinhas, além de apoiar a operação da COP 30 e seu legado para Belém. Trata-se de um investimento com impacto socioambiental positivo”, destaca Elmo Matos, Diretor de Core e Móvel da Vivo.

“Esta é uma solução de infraestrutura compartilhada sem precedentes na Ilha do Combú, que se beneficiou de todas as operadoras estarem no projeto desde o seu princípio. Conectividade neste contexto significa inclusão social, apoio a políticas públicas e menos impacto ambiental por meio do compartilhamento — um modelo que queremos replicar em outras regiões da Amazônia”, afirma Rafael Podestá, CRO da IHS Latam.

Legado para a COP 30
A obra foi acelerada para terminar a tempo da COP 30. Belém será palco da Conferência em novembro, reunindo mais de 40 mil visitantes entre delegações, imprensa e sociedade civil. A conectividade na Ilha do Combú reforça o legado do evento para a região e demonstra a capacidade de colaboração entre setor privado e poder público.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vídeo: influenciador chinês morre em acidente com ultraleve transmitido ao vivo
Próximo artigo
Belém ganhará Pontos de Informação Turística bilíngues para receber visitantes da COP30

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,257FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315