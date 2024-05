Belém recebe a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis (CBI)

Realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), a competição será nas quadras da AP e contará com jovens promessas do tênis de diversos estados do Brasil.

Nesta sexta-feira, 24, inicia-se em Belém a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis, um dos mais importantes eventos do calendário da modalidade, por proporcionar uma experiência competitiva de alto nível para jovens atletas, além de somar pontos no ranking infantojuvenil nacional e no ranking nacional de Interclubes.

A competição vai até o próximo dia 02 de junho, nas quadras rápidas da sede campestre da Assembléia Paraense, sempre das 9h às 19h. Contará com a participação de 294 atletas, com idade de 12 a 18 anos, oriundos dos estados do Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Santa Catarina e do Distrito Federal.

A AP será representada por sete atletas, entre os quais, a premiada tenista Gabriela Soares, 16 anos, que vem se destacando em diversas competições nacionais.

O campeonato, realizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), terá competições nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino, divididas nas chaves G1+ e GA.

É o segundo ano consecutivo que Belém entra na rota do CBI de Tênis, tendo a AP como sede da competição. Para os diretores de Tênis do clube, Bernardos Mendes e Augusto Soares, e o gerente de esportes, Márcio Cerveira, sediar o CBI é uma forma de reconhecimento pelo trabalho que o Clube vem realizando ao longo dos anos.

Segundo Márcio Cerveira, a AP investe para que seus atletas busquem posicionamento no tênis nacional e internacional e recepcionar uma das etapas do CBI é um caminho importante. “Valida o nosso interesse e posiciona a AP como protagonista na formação de atletas.”, ressalta.

Ele acrescenta que, para os atletas que estão em formação, participar de uma competição de alto nível é fundamental. “Eles somente evoluem quando são experimentados em ambiente de competição e desafios. No esporte sempre há aprendizado. E o CBI é terreno mais do que fértil para esses jovens atletas que praticam o tênis de quadra.”, avalia .

Serviço: A 2ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis (CBI) será realizada nas quadras rápidas da sede campestre da AP, no período de 24 de maio a 02 de junho de 2024, no horário de 09h às 19h.

Fotos: Divulgação