Abril Verde: HMS enfatiza sobre a segurança e saúde no ambiente de trabalho

A campanha do Abril Verde deste ano no Hospital Municipal de Saúde de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), que enfatiza a segurança e saúde nos ambientes de trabalho, começou com uma série de palestras. As atividades tiveram início com dois dias de roda de conversa no auditório do hospital, conduzidas por Daiane França Ribeiro, psicóloga do setor Psicossocial. Estas sessões, realizadas na quarta-feira e quinta-feira, abordaram o tema “Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho: Construindo um Ambiente Seguro e Respeitoso”.

Já na sexta-feira, 26, continuando com a programação da campanha, a equipe multiprofissional do hospital participou de um treinamento sobre a NR 32, focado em “Promovendo a Segurança e Saúde dos Trabalhadores na Área da Saúde”. Este treinamento é parte dos esforços contínuos para aprimorar as práticas de segurança no ambiente hospitalar.

Os eventos foram organizados pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA).

Durante a abertura, a psicóloga palestrante Daiane ressaltou a importância de abordar temas sensíveis, enfatizando. “É essencial que todos no ambiente de trabalho se sintam seguros para expressar suas preocupações. A campanha deste ano visa abrir esses canais de comunicação e garantir que todos tenham acesso às informações necessárias”.

A campanha Abril Verde busca não apenas reduzir os índices de acidentes e doenças ocupacionais, mas também promover um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso, com a participação ativa de funcionários de diversos setores do hospital.

Imagem: Agência Santarém