Este Final de Semana: Homenagem a Ian Curtis – Um Tributo Inesquecível

Ian Curtis, vocalista da banda Joy Division, era talentosissimo, por isso conseguiu em tão pouco tempo deixar uma marca única na música. Não há quem se iguale a seu estilo absolutamente estranho de se portar no palco, com sua voz grave e seu jeito de dançar desajeitado.



Então, a Dinastia, grupo sobre a subcultura Gótica que celebra 10 anos neste mês, junto com as comemorações em alusão ao dia Mundial do Gotico, realiza uma festa tributo ao poeta, letrista e vocalista da Banda Joy Division. Nossa festa será no Núcleo de Conexões Na Figueredo neste dia 25 de maio com alguns dos melhores djs goth de Belém, todos já confirmados:

Alex Pinheiro

CAVA

Emerson Coe

Kazal Kaoz

Mangue Boy

DJ Bzarro .



Serviço:

Local: Núcleo de Conexões na Figueredo

Horário: Início 19 às horas

Entrada Franca