Celso Portiolli ironiza anúncio da ida de Eliana para a Globo

O apresentador do SBT, Celso Portiolli, parodiou o vídeo em que Eliana anuncia sua ida para a Rede Globo. Poucos minutos após a loira publicar, nesta quinta-feira (27), uma gravação em que ela aparece pegando seu crachá da Globo e se despedindo dos filhos para ir trabalhar, Portiolli fez o mesmo com seu crachá do SBT.

Na legenda do post, Eliana citou o trecho da música de fim de ano da Globo: “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”. Celso, por sua vez, escreveu: “Muitos sonhos”, junto de um coração.

REPERCUSSÃO

A atitude de Portiolli dividiu a opinião dos internautas. Alguns encararam o vídeo com bom humor, enquanto outros criticaram.

– Celso é zoeira! Faz tudo de forma engraçada. Não vi maldade alguma. Falta mesmo do que falarem! – disse o cantor Latino.

– Kkkk a gente se diverte – escreveu o SBT.

– Qual a necessidade??????? Falta de respeito com a colega!!!!! – opinou uma internauta.

– Gente, ele é amigo da Eliana. Com certeza falou pra ela que faria. Ela deve estar rindo da paródia. Mais leveza – pediu a influenciadora Karen Kardasha.

Após a repercussão, Celso fez um story comentando as críticas:

– Videozinho que eu fiz lá, imitando o da Eliana, tá bombando, né? Tem gente que falou: “Ai, desnecessário, ridículo”. É brincadeira, gente! Ela tá valorizando a emissora que ela foi, tá realizando um sonho, e eu tô realizando um sonho de ter sete horas do domingo. Eu também não posso celebrar? – questionou.

Após a saída de Eliana, Celso Portiolli ficará com o tempo de programação que pertencia a ela. Dessa forma, o Domingo Legal passará a ter duração de sete horas em vez de duas horas e quinze minutos.

Fonte: Pleno News/ Fotos: Reprodução / Frame de vídeo / Instagram