Belém sedia hoje mais um evento gastronômico de sucesso no Brasil

A cidade de Belém, capital do Estado do Pará, futura sede da COP 30, tem hoje a oportunidade de sediar mais um evento gastronômico de grande importância, já realizado em várias capitais brasileiras. Trata-se do BBQ Show, com cerca de seis horas de duração, envolvendo os mais famosos Chefs da cozinha brasileira e que tem como destaque da gastronomia paraense a Chef Márcia Sarmento, que já participou de vários reality shows da cozinha nacional, cursos no Brasil e exterior e está na Estação Codorna. O mega evento, também preparativo à COP 30, se realiza no espaço Painel Digital, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, a partir das 14h deste sábado, 09.

O BBQ Show tem uma dinâmica bem diferente. O visitante paga seu ingresso e pode comer à vontade até não aguentar mais, segundo informa a coordenação do evento que é permeado com shows e muita cultura, além dos depoimentos dos mais experientes Chefs, com especialidade nos mais diferente e exóticos pratos e churrascos que se possa imaginar. No caso do evento realizado em Belém, a culinária paraense se fez presente com tudo o que se pode imaginar do sabor da Amazônia, em especial, do Estado do Pará que é rico em cultura de comidas típicas, como acentuou Márcia Sarmento.

Composto por mais de 50 estações, estilo open food, o BBQ Show envolve mais de 400 profissionais e apresenta as mais importantes bandas paraenses.

Da Redação/Imagens: Divulgação