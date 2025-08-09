sábado, agosto 9, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Belém sedia hoje mais um evento gastronômico de sucesso no Brasil

A cidade de Belém, capital do Estado do Pará, futura sede da COP 30, tem hoje a oportunidade de sediar mais um evento gastronômico de grande importância, já realizado em várias capitais brasileiras. Trata-se do BBQ Show, com cerca de seis horas de duração, envolvendo os mais famosos Chefs da cozinha brasileira e que tem como destaque da gastronomia paraense a Chef Márcia Sarmento, que já participou de vários reality shows da cozinha nacional, cursos no Brasil e exterior e está na Estação Codorna. O mega evento, também preparativo à COP 30, se realiza no espaço Painel Digital, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, a partir das 14h deste sábado, 09.

O BBQ Show tem uma dinâmica bem diferente. O visitante paga seu ingresso e pode comer à vontade até não aguentar mais, segundo informa a coordenação do evento que é permeado com shows e muita cultura, além dos depoimentos dos mais experientes Chefs, com especialidade nos mais diferente e exóticos pratos e churrascos que se possa imaginar. No caso do evento realizado em Belém, a culinária paraense se fez presente com tudo o que se pode imaginar do sabor da Amazônia, em especial, do Estado do Pará que é rico em cultura de comidas típicas, como acentuou Márcia Sarmento.

Composto por mais de 50 estações, estilo open food, o BBQ Show envolve mais de 400 profissionais e apresenta as mais importantes bandas paraenses.

Da Redação/Imagens: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
“Salve Maria, Mãe da Esperança” é o tema do Círio de Marapanim, amanhã
Próximo artigo
Velório de Arlindo Cruz na quadra da Império Serrano começa nesta noite

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,883FansLike
3,614FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315