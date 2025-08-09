sábado, agosto 9, 2025
ENTRETENIMENTO

Velório de Arlindo Cruz na quadra da Império Serrano começa nesta noite

A família do sambista Arlindo Cruz divulgou comunicado em que informa datas e horários do velório e sepultamento do artista. O velório ocorrerá na quadra da escola de samba Império Serrano neste sábado, 9, a partir das 18h, em Madureira. Já o sepultamento está marcado para o cemitério Jardim da Saudade, no domingo, 10, a partir das 11h, no bairro da Paciência.

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor. O sambista morreu na sexta-feira (8), no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia. Em 2017, Arlindo sofreu um AVC e desde então passou por longos períodos de internação.

O artista deixou um legado de mais de 700 músicas. Uma parte importante da história de Arlindo passa pelo tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde frequentou rodas de samba e tocou ao lado de outro grandes nomes do gênero.

Nas redes sociais, o Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, “com profundo respeito”, a partida de Arlindo Cruz: “Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do sambista. Segundo Lula, Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

“Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, disse o presidente, em nota. 

HOMENAGENS

Entre os companheiros de longa data estão Zeca Pagodinho, que se manifestou nas redes sociais. “Morre hoje o meu compadre, meu parceiro e meu amigo Arlindo Cruz! Que Deus te receba de braços abertos! Sofreu muito e agora merece descansar um pouco! Vá com Deus, meu compadre!”, disse Zeca.

A escola de samba carioca Império Serrano também teve papel de destaque na carreira de Arlindo. Ele compôs 12 sambas-enredo para os desfiles na avenida. E foi homenageado pela agremiação com um enredo em 2023.

“O Império Serrano lamenta, com imenso pesar e profunda dor, o falecimento de Arlindo Cruz, aos 66 anos, um dos maiores nomes da história do samba e filho ilustre da nossa coroa imperial”, diz a nota da escola.

Neste sábado, 23h, a TV Brasil reexibe o programa Samba na Gamboa, com Arlindinho Cruz, que homenageou o pai. A apresentação é da cantora Teresa Cristina.

Na sexta-feira, o programa Sem Censura, da TV Brasil, exibiu uma edição temática para reverenciar o cantor e compositor. A edição já estava gravada e programada para ir ao ar. O programa, apresentado por Cissa Guimarães, também contou com a participação de Arlindinho, da produtora Babi Cruz, esposa do músico, e do escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A jornalista Fabiane Pereira foi a debatedora.

PARQUE

O futuro Parque Piedade, que fica no bairro de mesmo nome, na zona norte da cidade, irá receber o nome do artista, segundo a prefeitura. Batizar o Parque Piedade com o nome de Arlindo Cruz teve por motivação a sua profunda identificação com o subúrbio carioca.

A previsão é a de que o novo espaço público seja inaugurado até o fim deste ano.

O Parque Piedade Arlindo Cruz será erguido em uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, com áreas de lazer e centros cultural, esportivo e educacional.

Fonte e imagem: Agência Brasil

