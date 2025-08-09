“Salve Maria, Mãe da Esperança” é o tema do Círio de Marapanim, amanhã

A cidade de Marapanim, a 160 quilômetros de Belém, no nordeste do Estado, região do Salgado, sedia a partir deste sábado, 09, mais uma semana da 121ª festividade do Círio de Nossa Senhora das Vitórias. Haverá a tradicional trasladação, procissão fluvial e diversas programações religiosas, e culturais.

Marapanim é considerada como a cidade berço do carimbo, ritmo da cultura paraense, terra de Mestre Lucindo e Verequete, entre outras celebridades da música popular paraense. Em lá chegando, é muito comum ouvir carimbo nas feiras, restaurantes, na rádio fm local, bem como, nas localidades do interior, tais como Marudá, um dos lugares mais aprazíveis do Estado.

O município é também conhecido por sua tradição religiosa. A Paróquia Nossa Senhora das Vitórias é quase tão antiga quanto o município e teve, entre seus párocos, Monsenhor Edmundo Saint’ Clair Igreja, que está com processo de canonização na Santa Sé, em Roma, processo organizado pela Arquidiocese de Belém. Os restos mortais de Monsenhor Edmundo Igreja, inclusive, repousam no cemitério anexo da Catedral Metropolitana de Belém. Se canonizado pelo Vaticano, será o primeiro santo paraense, genuinamente brasileiro, nascido na extinta localidade de Putiri, no município de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, conforme explica a professora Arlinda.

Desta forma, a vocação religiosa de Marapanim é antiga, tanto que vários dos padres da Arquidiocese de Belém, hoje atuando pelo Movimento Providentino – fundado por Monsenhor Edmundo Igreja, – são naturais de Marapanim, caso dos padres Edmundinho, Jorge e Adrick, entre outros.

O Círio de Nossa Senhora das Vitórias e também um dos mais antigos e tradicionais da fé mariana paraense e atrai centenas de milhares de devotos e romeiros da capital e outros pontos do Estado do Pará.

Em sua mensagem, o Padre Stanislau Pereira, Pároco da Paróquia de Marapanim explica que “o tema do Círio deste ano, Salve Maria, Mãe da Esperança, alude ao tema do ano jubilar que estamos vivendo, na ocasião do anuncio do Jubileu da Esperança o Papa Francisco descrevia este momento “como sendo de uma grande relevância espiritual, eclesial e social para a Igreja católica em todo o mundo”. De fato, estamos vivendo este clima festivo do ano jubilar que se intensificará mais ainda com esta festa em honra a Nossa Senhora das Vitórias. Nosso cartaz inspirado no ano jubilar da Esperança, vem com um aspecto todo festivo, sinal de esperança e muitas vitórias, porque como diz nosso hino: “Somos peregrinos aqui”, e caminhamos na esperança, porque olhamos para Maria, nossa Mãe Gloriosa, Senhora da Esperança e das Vitórias que venceu com Cristo todas as batalhas inerentes deste mundo. Neste sentido, a cruz-âncora em nosso cartaz, está gloriosa, existe uma luz por trás que lhe envolve, não é apenas o Cristo crucificado que seguimos, mas aquele que ressuscitou dos mortos, não devemos esquecer esta verdade, e Maria nos ajuda nisso, porque por trás de todo sofrimento e dificuldade, Deus reserva-nos uma glória, uma vitória. Não deixemos, como dizia Papa Francisco, que nos roube a Esperança. A vida, sabemos, nem sempre é tranquila, nossa cruz se transforma em âncora, como vemos no cartaz que está firmada no chão, quando apesar das adversidades, agarramo-nos em nossa fé que nos traz segurança e tranquilidade, fiquemos firmes e ancorados em Jesus como Maria sempre nos ensinou. Também em nosso cartaz, atrás da imagem de Maria, temos um elemento específico que acrescentamos, à qual chamamos de portal da esperança, significa o próprio Cristo, nossa única esperança de salvação. Jesus é nossa porta de acesso para Deus, Maria é nossa intermediadora e seu papel é nos levar a Cristo, único portal de esperança, pois como diz a Palavra: “Não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos” (At 4, 12). É bem indicativo nosso cartaz neste ponto, Maria está na frente, é como vemos, mas entrou no céu, pela porta que é Jesus. Hoje ela, nossa mãe, triunfa com Cristo, seu filho, no céu e intercede em nosso favor”.

Programação da Festividade de Nossa Senhora das Vitórias

Período: 08 a 17 de agosto de 2025.

Sexta-feira (08/08)

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe. Adrick Sousa, Pároco da Paróquia Rainha da Paz, Bengui/Belém. Em seguida Procissão Rodoviária até o Distrito de Marudá.

(Matriz/Rua Diniz Botelho/Av. Rio Branco/Av Magalhães Barata/PA 318/ Marudá/Av Celso Mesquita/ Av Atlântica/ Av Central/Orla de Marudá/Av Sousa Irmãos até a Igreja de São Benedito).

Sábado (09/08)

06:30h, Santa Missa na Igreja de São Benedito, Distrito de Marudá, presidida pelo Padre Jeferson Reis, Vigário Paroquial. Após a missa, Procissão Fluvial, saindo do Porto do Alegre até a Orla de Marapanim.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz, presidida pelo Pe. Jorge, Pároco da Paróquia São José de Anchieta, Conjunto Maguari/Belém. Em seguida, Trasladação, até a Ermida de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Bairro da Barraca.

Percurso da Trasladação: Igreja Matriz/Rua Diniz Botelho/Trav. Floriano Peixoto/Rua Quintino Bocaiúva/Rua Timóteo Alves/Travessa Tenente Saraiva/Av. Magalhães Barata/Av. Rio Branco/Ermida de Nª Srª do Perpétuo Socorro (Ermida).

Domingo (10/08).

121° CÍRIO DE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS.

07:00h Missa do Círio na Ermida de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, presidida pelo Pároco, Pe. Stanislau Pereira.

(Percurso do Círio: Ermida/Av Rio Branco/Rua 12 de Outubro/ Trav. Bom-Intento/Av Nicias Ribeiro/Trav. Floriano Peixoto/Rua João Alfredo/Rua Lagóia Alves/Trav. Ten. Saraiva/Rua Edmundo Botelho/Av. Rio Branco/ Rua Diniz Botelho/Igreja Matriz.)

(Haverá missa na chegada a Igreja Matriz presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Carlos Verzeletti.

Após a missa do Círio, haverá vendas de comidas no Salão da Festividade.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz, presidida pelo Pe. Evandro Favacho, Pároco da Paróquia Cristo Peregrino, Ananindeua/PA.

NOITADA DOS PAIS.

Resp.: Cristiano Cruz, Carlos Rondinely/Camilo Santos/Raimundo Piedade/Fábio Negrão/Max Soares/Manoel Barata e Grupo de Carimbó Uirapuru.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias

Segunda-feira (11/08).

18:00hs CÍRIO DOS HOMENS.

Saída: Igreja de São Raimundo Nonato.

Resp. Humberto Lisboa/Francisco José/Miguel Arcângelo/Edson Naiff e Região Branca.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz, presidida pelo Pe. Orlando Lopes, Pároco da Paróquia de São Francisco do Pará.

NOITADA DO CONSELHO PAROQUIAL.

Resp. Pe. Stanislau Pereira e Conselho.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Terça-feira (12/08).

18:00hs. CÍRIO DOS IDOSOS.

Saída: Igreja de São Raimundo Nonato.

Resp.: Secretaria de Assistência Social/Apostolado da Oração/Legião de Maria e Região Verde.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz, presidida pelo Pe Antônio Sousa, Pároco de Curuçá.

NOITADA DA ZONA RURAL.

Resp.: Andreia dos Santos/Ivaldo Gonçalves/Normélia Marina/Cláudio Chagas/Evandro Saraiva/Tatiana Rocha/Bruna Santos/Edna Maria/José Venâncio.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Quarta-feira (13/08).

18:00hs CÍRIO DA FAMÍLIA.

Saída: Igreja de São Raimundo Nonato.

Resp.: Pastoral Familiar, MOPAC e Região Vermelha.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe. Ronaldo.(Cura da Catedral, Castanhal).

NOITADA DOS ROMEIROS DA FÉ.

Resp. Romeiros da Fé.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Quinta-feira (14/08).

18:00hs CÍRIO DA JUVENTUDE.

Saída: Praça Pedro Roberto/Guarita.

Resp: Pastoral Juvenil e Região Amarela.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe. Jean Carlos, Vigário Paroquial em São Domingos do Capim.

NOITADA PASTORAL JUVENIL E J1.

Resp.: Pastoral Juvenil e Animadores do J1.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Sexta-feira (16/08).

18:00hs CÍRIO DOS ESTUDANTES.

Saída: SEMED, Av Rio Branco.

Resp.: Secretaria Municipal de Educação.

19:00hs Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe Lourivan, Pároco de Colares.

NOITADA DA SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

Resp.: Semed e Diretores de Escolas.

Programação Cultural, rifa, bingo e venda de comidas no Salão das Vitórias.

Sábado (16/08).

09:00hs Batizados na Igreja Matriz.

18:00hs CÍRIO DAS CRIANÇAS.

Saída: Igreja de São Raimundo Nonato.

Resp.: Pastoral da Catequese e Coroinhas.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe. Aler Anderson, Vigário Paroquial da Paróquia Santa Teresinha, Jurunas, Belém/PA.

NOITADA DO COMÉRCIO MARAPANIENSE.

Resp. Roni Facho/Renilson Lins/Carlos Oeiras/Benedito Teixeira/Fernando Alves/Junior Barata/Mikael Farias/Adriana Costa/Robson/Josiany Borges/ Edson Magalhães e Jailson Barroso.

Programação Cultural, bingos, sorteios e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Desfile Mister e Miss da Festividade.

Domingo (17/08).

07:00h. Santa Missa na Ermida de N. Sra do Perpétuo Socorro, presidida pelo Padre Roberto Mesquita, Vigário Paroquial de Curuçá.

XV Carreata das Vitórias, com benção dos veículos na chegada a Igreja Matriz.

18:00hs CÍRIO DAS MULHERES.

Saída: Igreja de São Raimundo Nonato.

Resp.: Coral Sagrado Coração de Jesus/ Adriana Costa.

19:00hs, Santa Missa na Igreja Matriz presidida pelo Pe Antônio Carlos, Pároco da Paróquia de São João Batista/ São João da Ponta.

NOITADA DAS MÃES.

Resp.: Maria Biata/Edinea Naiff/Claudia Selma/Carmem Pinheiro/ Vilma Carvalho/ Evna Cecília/Zita Sousa/ Odete Ferreira/Helena Alves/ Rosiney Braga/Nuna Leal e Vera Venâncio.

Programação Cultural, bingos e vendas de comidas no Salão das Vitórias.

Sorteio das Cartas Programas.

18/08. REGATA A VELA NO RIO MARAPANIM.

(De acordo com o horário da maré).

