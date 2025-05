Beleza e ciência: Nature revela fotos vencedoras de cientistas em ação ao redor do mundo

A revista Nature anunciou os vencedores da edição 2025 do concurso “Cientista em Ação”, que destaca imagens impactantes de pesquisadores em campo. O objetivo da competição é valorizar o trabalho desafiador e inspirador que cientistas desempenham em diversos cantos do planeta.

A imagem vencedora foi capturada por Emma Vogel, doutoranda da Universidade de Tromsø, na Noruega. Ela mostra o biólogo Audun Rikardsen sobre as águas frias do norte do país, segurando uma carabina de pressão usada para marcar baleias com sensores de monitoramento. “Dava para sentir o cheiro da respiração delas”, disse Emma sobre a experiência.

Entre as outras cinco imagens premiadas estão:

Uma bióloga segurando minúsculos girinos na floresta de Lassen, na Califórnia;

Foto: Ryan Wagner

Um telescópio no Polo Sul emoldurado por auroras boreais;

Foto: Ryan Wagner

Um cientista com um balão meteorológico cercado por névoa no Monte Helmos, na Grécia;

Foto: Aman Chokshi



A perfuração de um núcleo de gelo no arquipélago de Svalbard, no Ártico;

Foto: Lionel Favre



A silhueta de um pesquisador entrando em uma cabana sob o céu estrelado da Sibéria oriental.

Foto: Jiayi Wang

Ao todo, mais de 200 imagens foram inscritas no concurso, que está em sua sexta edição. A seleção foi feita pela equipe editorial da Nature, que busca destacar a beleza, a dedicação e os bastidores muitas vezes invisíveis da ciência ao redor do mundo.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Com informações CNN Brasil

Imagem: Divulgação