Theatro da Paz Recebe Amazônia Jazz Band com “Show da Música Brasileira” na quinta-feira (15)

O repertório do espetáculo é composto por grandes nomes da MPB, como “Aquarela do Brasil”, “Carinhoso”, “Garota de Ipanema” e muitos outros hits.

Com a vibrante temática “Show da Música Brasileira”, a renomada Amazônia Jazz Band brindará o público no dia 15, quinta-feira, com uma apresentação memorável repleta de clássicos atemporais da Música Popular Brasileira.

Esta iniciativa cultural é uma realização do Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com o prestigiado Theatro da Paz e a ilustre Academia Paraense de Música (APM).

Sob a maestria e a batuta do talentoso Eduardo Lima, o espetáculo promete emocionar a plateia com interpretações singulares de grandes sucessos da MPB, incluindo joias como “Aquarela do Brasil”, “Carinhoso” e “Garota de Ipanema”, entre muitas outras canções que marcaram a história da nossa música. O público pode antecipar uma experiência musical eclética, explorando a diversidade de ritmos que enriquecem a cultura brasileira.

Para o maestro Eduardo Lima, este show representa uma valiosa oportunidade de celebrar e evidenciar a intrínseca riqueza rítmica da música nacional. “Vai ser uma noite de grandes clássicos. Vamos ter em nosso repertório Pixinguinha, Tom Jobim, Sivuca e o nosso grande maestro Waldemar Henrique, será uma grande festa”.



Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará

Serviço:

Amazônia Jazz Band apresenta “Show de Música Brasileira”

Data: 15/05/2025

Hora: 20h

Ingressos: R$ 2

Bilheteria do Theatro da Paz ou Ticket Fácil (somente no dia do concerto)