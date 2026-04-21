Delegado da PF que atuou na prisão de Ramagem é convidado a se retirar dos EUA

O delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que atuou na prisão do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, foi expulso dos Estados Unidos, segundo informação obtida do Departamento de Estado norte-americano.

Mais cedo, o Metrópoles havia noticiado que ele deixaria o país. No fim da tarde de ontem, segunda, 20/4, o perfil no X do Escritório para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado confirmou a saída de Ivo.

“Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar tanto pedidos formais de extradição quanto prolongar caças às bruxas políticas em território dos EUA. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso.”

Marcelo Ivo exercia a função de oficial de ligação da Polícia Federal junto ao Immigration and Customs Enforcement (ICE), órgão americano responsável pela aplicação das leis de imigração e alfândega.

Lotado desde agosto de 2023 no escritório do ICE em Miami (Flórida), Ivo era o único delegado federal brasileiro designado para atuar diretamente nas dependências da agência americana, coordenando a cooperação em investigações transfronteiriças e operações migratórias na região, incluindo a Flórida.

A Polícia Federal informou que o delegado estava nos EUA em missão oficial de colaboração com as autoridades americanas. A expulsão ocorreu de forma compulsória, sem que tenham sido informados os motivos exatos pela parte norte-americana.

Até o momento, nem a Polícia Federal nem o Itamaraty se manifestaram sobre a expulsão.

Fonte e imagem: Portal do Jornal Metrópoles