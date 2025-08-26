terça-feira, agosto 26, 2025
Obras da Estação Cidadania em Breves avançam para melhor atender a população do Marajó

As obras da Estação Cidadania em Breves, no Marajó, estão avançando e prometem transformar o acesso da população a serviços públicos essenciais. A unidade deve ser entregue ainda em 2025 e reunirá diversos órgãos em um único local.

A construção inclui melhorias na infraestrutura do prédio, como substituição de telhas de fibrocimento, impermeabilização com manta de calhas e rufos, renovação de banheiros e áreas de serviço com bancadas de granito, vasos sanitários e mictórios modernos. Também serão instaladas esquadrias completas, piso tátil e cimentado, além de pintura em PVC, acrílica e esmalte sintético, garantindo acessibilidade, durabilidade e conforto para os usuários.

Na Estação Cidadania, a população terá acesso a diversos serviços, como emissão de carteira de identidade (RG), carteira de trabalho digital, documentos do Detran (CRV, CRLV, CNH), seguro-desemprego, consulta de restituição do Imposto de Renda, atendimento jurídico e orientação ao consumidor, serviços bancários com o Banpará, e análise de vulnerabilidade socioeconômica.

Diversos órgãos estarão presentes na unidade, incluindo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), Polícia Civil, Banpará e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep).

A Estação Cidadania de Breves representa um avanço significativo na oferta de serviços públicos no Marajó. Ao reunir diversos órgãos em um único local, a unidade facilita o acesso da população, reduz deslocamentos longos e burocracias, além de oferecer um ambiente mais acessível, confortável e seguro. Com a conclusão das obras prevista para breve, a Estação Cidadania se tornará um ponto de referência para a prestação de serviços e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Imagem: Agência Pará

