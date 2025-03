Blocos Chulé de Pato e Rabo do Peru fecham o Carnaval 2025 em Belém

Hoje é Quarta-Feira de Cinzas, porém, ainda há muita folia em Belém do Pará. No bairro do Guamá, os brincantes se preparam para o tradicional desfile do Bloco Chulé de Pato, que vai animar na tarde deste dia 05 as ruas doi bairro.

Já em Icoaraci, a animação fica por conta do Bloco Rabo do Peru, cuja concentração começa a partir do meio-dia. O bloco é declarado patrimônio cultural do Estado do Pará e vai desfilar pelo 30º ano consecutivo.

Segundo a coordenação do Rabo do Peru, o bloco pretende reunir neste ano cerca de 300 mil pessoas que vão sair brincando pelas ruas da Vila Sorriso nesta tarde, em torno do carro alegórico de cinco metros de altura que é simbolizado por um enorme peru.

As saídas dos dois blocos marcam o final da chamada Quadra Momesca nesta quarta-feira que amanhece com muita chuva na capital paraense e previsão de chuvas mais intensas a qualquer momento do dia.

A direção do bloco tem motivos de sobra para comemorar. Pela primeira vez, o Rabo do Peru vai abrir a programão oficial do carnaval em Icoaraci. O carnaval oficial da Vila, programado pela Prefeitura de Belém, terá eventos nesta quarta-feira, 05, e nos dias 8 (sábado) e 9 (domingo). O corredor da folia, onde vão desfilar blocos, trios elétricos e escolas de samba, foi montado na Rua 15 de agosto, entre as travessas Berredos e São Roque, abrangendo os bairros Ponta Grossa e Cruzeiro.

NO GUAMÁ

O bloco Chulé de Pato volta a desfilar nas ruas do Guamá nesta quarta-feira, 05. A concentração dos foliões inicia ao meio-dia na travessa Castelo Branco entre as ruas Caripunas e Paes de Souza, com saída às 15h. O bloco, que deve reunir cerca de três mil foliões, busca resgatar os carnavais de antigamente com repertório das tradicionais marchinhas de Carnaval. O Chulé de Pato que ficou sem ir às ruas por dois anos, durante a pandemia da Covid-19.

Fundado no ano de 2001 por um grupo de amigos que desejava proporcionar uma oportunidade de brincadeira para a população da periferia de Belém sem gerar custos com fantasias e abadás, o Chulé de Pato conta com um grande trio elétrico e show da banda formada pelos músicos Paulinho Mururé (vocal e violão), que é fundador e presidente do bloco, César Silva (saxofone), Jonathas Gouveia (baixo), Messias Lira (vocal) e Bené Lisboa (percussão) com trio elétrico.

Da Redação com imagens: Agência Belém/Reprodução