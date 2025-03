Mangueirão: 47 anos de história que se consolida como palco de grandes eventos

O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, comemorou ontem, terça-feira, 04, 47 anos de história, emoção e paixão pelo esporte. Projetado pelo arquiteto paraense Alcyr Meira em 1969, o estádio foi inaugurado em 4 de março de 1978.

Inicialmente chamado de “Bandola” devido à sua arquibancada incompleta, o Mangueirão passou por diversas transformações até se tornar uma das principais arenas multiuso do Brasil. A mais recente reforma, realizada entre 2021 e 2023 pelo Governo do Pará, modernizou o estádio para os padrões da FIFA, consolidando-o como palco de grandes eventos esportivos e culturais nacionais e internacionais.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cássio Andrade, celebrou a data. “Estou muito feliz por fazer parte deste aniversário do Mangueirão. São 47 anos de alegria para o torcedor paraense e para todos nós que temos uma das principais praças esportivas do país.”

O diretor e ícone do mangueirão, por ser tão apaixonado pelo estádio, Mauricio Bororó, destaca a emoção de fazer parte da história do Mangueirão. “Estou muito feliz, como diretor do estádio, e quem cuida e ama deste local, eu me sinto feliz e emocionado com esses 47 anos, do nosso Mangueirão”, disse o diretor.

1978 – HISTÓRIA

O Mangueirão foi apresentado ao público paraense em 1978, na partida inaugural entre uma seleção local, formada por jogadores de Remo, Tuna Luso e Paysandu, e a seleção do Uruguai. O time paraense venceu por 4 a 0, e o primeiro gol da história do estádio foi marcado por Raimundo Mesquita, então jogador do Clube do Remo e hoje engenheiro agrônomo responsável pelo gramado da arena.

“Marcar o primeiro gol do Mangueirão foi um momento único. Naquela época, o estádio ainda era chamado de Alacid Nunes. Hoje, estar aqui, cuidando do gramado como agrônomo, é uma satisfação imensa. Jamais imaginei que faria parte dessa história de tantas formas.”

REFORMAS E MODERNIZAÇÕES

A primeira grande reforma do Mangueirão aconteceu em 2000, também sob o projeto de Alcyr Meira. O estádio ganhou uma pista olímpica, que o transformou em uma arena apta a receber competições nacionais e internacionais. Em 1º de maio de 2002, foi reinaugurado como Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, em homenagem ao renomado locutor esportivo paraense.

Entre 2021 e 2023, o Mangueirão passou por uma transformação completa para atender às exigências modernas de segurança e acessibilidade. A reabertura oficial ocorreu em 9 de abril de 2023, com o clássico Re-Pa pelo Campeonato Paraense, diante de mais de 45 mil torcedores.

AS MELHORIAS INCLUÍRAM:

* Novas rampas de acesso e saídas que permitem evacuação em menos de 10 minutos;• Ampliação do estacionamento para 9 mil veículos;• Novos banheiros, áreas de alimentação e camarotes;• Modernização do sistema de som e iluminação;• Tecnologia sustentável com placas solares e reaproveitamento de água da chuva;• Nova pista de atletismo e gramado “Bermuda Celebration”, utilizado em estádios de alto nível.

O estádio também ganhou salas sensoriais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e novas instalações para segurança e atendimento ao público, incluindo Delegacia do Torcedor, batalhão policial e postos médicos.

MANGUEIRÃO E O ATLETISMO

Em 2005, o Mangueirão fez história ao receber o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, registrando o maior público da América Latina para uma competição do gênero, com mais de 40 mil espectadores.

A paixão pelo futebol e a Seleção Brasileira

O Mangueirão também se destacou como palco de grandes momentos do futebol nacional e internacional. Em 2011, um momento histórico marcou o estádio: antes do Superclássico das Américas entre Brasil e Argentina, 45 mil torcedores cantaram o Hino Nacional à capela, emocionando o país.

Belém já recebeu a Seleção Brasileira em diversas ocasiões:

* 1990 – Brasil 0 x 0 Chile (amistoso);• 1997 – Brasil 2 x 0 Marrocos (amistoso);• 2005 – Brasil 3 x 0 Venezuela (Eliminatórias da Copa do Mundo);• 2011 – Brasil 2 x 0 Argentina (Superclássico das Américas);• 2023 – Brasil 5 x 1 Bolívia (Eliminatórias da Copa do Mundo).

Em novembro de 2024, a Seleção Brasileira masculina voltou a treinar no Mangueirão antes de um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os cinco maiores públicos da história do estádio são:

1. Paysandu 0 x 1 Remo – 65 mil pessoas (11/07/1999);2. Paysandu 1 x 1 Remo – 64.010 torcedores (29/04/1979);3. Paysandu 2 x 0 Fluminense – 60 mil torcedores (20/09/1998);4. Paysandu 2 x 4 Boca Juniors – 57.930 torcedores (15/05/2003);5. Remo 1 x 2 Paraná Clube – 56 mil espectadores (05/11/2000).

PALCO DO RE-PA E DE GRANDES EVENTOS

Além de ser a casa do clássico Re-Pa, um dos maiores do Brasil, o Mangueirão se consolidou como uma arena multiuso, recebendo grandes shows e eventos culturais.

Artistas como Roberto Carlos, Xuxa e o grupo Menudo já se apresentaram no estádio, e a recente modernização permitiu a implementação de uma malha sintética para proteger o gramado durante eventos.

Entre os destaques recentes: • Thiaguinho – Show da turnê Tardezinha (03/06/2023); • Joelma – Gravação do DVD Isso é Calypso Tour Brasil (24/11/2023); • Gusttavo Lima – Buteco do Gusttavo Lima para 20 mil pessoas; • Roberto Carlos – Retorno ao Mangueirão em 2024.

COP 30

Em 2025, Belém sediará a COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como parte da programação, o estádio receberá grandes eventos, incluindo o show do DJ Alok, em 15 de novembro de 2025.

Outro destaque será o festival Amazônia Para Sempre, marcado para 20 de setembro, com show de Ivete Sangalo. O evento, organizado pelos criadores do Rock in Rio e The Town, busca reforçar a importância da preservação ambiental na região amazônica.

TRADIÇÃO E MODERNIDADE

Ao completar 47 anos, o Mangueirão reafirma seu papel como um dos estádios mais importantes do Brasil. Seja como palco do futebol paraense, da Seleção Brasileira, do atletismo ou de grandes espetáculos, a arena segue evoluindo, preservando sua história e olhando para o futuro.

Texto e imagem Jessé Lima/ Ascom Seel