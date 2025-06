Bolsa Família e Auxílio Gás são pagos nesta quinta para beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (26) a parcela de junho do Bolsa Família e do Auxílio Gás para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas com os adicionais o valor médio recebido pelas famílias chega a R$ 666,01. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcança mais de 20,4 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 13,63 bilhões.

O benefício pode contar com três adicionais:

– R$ 150 por criança de até 6 anos de idade;

– R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

– R$ 50 mensais para mães de bebês com até 6 meses (Benefício Variável Familiar Nutriz).

O pagamento segue o calendário regular, nos últimos dez dias úteis do mês, e pode ser consultado por meio do aplicativo Caixa Tem, usado para movimentação das contas poupança digitais.

Famílias de 30 municípios em situação de emergência, localizados em estados como Amazonas, Alagoas e São Paulo, já receberam o pagamento antecipadamente no dia 16 de junho, independente do número final do NIS.

Também está em vigor a regra de proteção, que permite a continuidade parcial do benefício para famílias que conseguiram aumentar a renda. Mais de 3 milhões de famílias estão nessa condição em junho, recebendo 50% do valor por até dois anos. No entanto, a partir deste mês, novos beneficiários ficarão na regra por apenas um ano.

O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias com NIS final 8. O valor de R$ 108 cobre integralmente o preço médio do botijão de 13 quilos. O programa segue até 2026 e beneficia mais de 5,3 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, com prioridade para mulheres responsáveis pelo domicílio e vítimas de violência doméstica.

