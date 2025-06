Motoqueiros ladrões atacam idosa na Avenida Nazaré

Uma senhora foi assaltada em plena luz do dia anteontem, terça-feira, 24, na Avenida Nazaré, área nobre da capital paraense. O fato gerou indignação nas redes sociais nesta semana.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma idosa, aparentemente saindo de um prédio, é abordada por uma dupla em uma motocicleta. A ação foi rápida. Um dos bandidos, usando uma camisa do Clube do Remo, desce da moto, aborda a vítima e, em poucos segundos, retorna ao veículo com o comparsa, fugindo sem ser identificado.

Causa estranheza a audácia dos marginais, haja vista que o local é super movimentado e há muitas viaturas da Polícia Militar em ronda na área.

Contada pela reportagem, a PM informou que rondas ostensivas são feitas no centro da capital, assim como nos demais bairros e que, todos os fatos devem sempre ser comunicados na unidade policial civil mais próxima, a fim de que tudo seja investigado. As imagens publicadas serão observadas pelas autoridades, no afã de se chegar à identidade dos bandidos, no entanto, segundo a Polícia, a vítima do assalto em questão não registrou boletim de ocorrência.

