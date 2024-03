Máquina de 5 toneladas é furtada de prédio da Polícia Civil no RJ

Uma máquina que pesa 5 toneladas, e que mede seis metros de comprimento por dois metros de altura, foi furtada de dentro da Cidade da Polícia, o centro de comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O equipamento, usado para produzir cigarros, estava guardado pela corporação desde julho de 2022, quando havia sido apreendido durante uma operação.

Com capacidade para fabricar 2,5 mil cigarros por minuto, a máquina estava armazenada em um galpão onde fica o depósito de bens apreendidos da Delegacia de Cargas, localizada nos fundos da Cidade da Polícia, um complexo onde estão instaladas 15 delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio de Janeiro e onde trabalham mais de 3 mil agentes da corporação.

A ação que resultou na apreensão do item aconteceu em julho de 2022, quando a polícia descobriu uma fábrica ilegal de cigarros paraguaios em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, 23 paraguaios e um brasileiro eram mantidos em situação análoga à escravidão. Na ocasião, diversos materiais foram apreendidos, entre eles a máquina que desapareceu.

A DESCOBERTA DO SUMIÇO

Após ser apreendida, a máquina ficou guardada por sete meses até ser furtada, em fevereiro de 2023. O sumiço, porém, só foi descoberto quatro meses depois, em junho, quando um oficial de justiça e o representante de uma empresa que venceu um leilão pelo item estiveram na Cidade da Polícia e não encontraram o equipamento, que foi arrematado por R$ 550 mil.

Em novembro, nove meses após o furto, a Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito. Ao todo, a apuração interrogou quase 50 pessoas, incluindo todos os policiais que estavam de plantão na portaria da Cidade da Polícia na época do sumiço, mas ninguém disse ter visto qualquer movimentação que pudesse explicar o sumiço do objeto.

De acordo com a TV Globo, que divulgou o caso em uma reportagem, a investigação acredita que o autor do furto seja alguém com acesso ao depósito, já que o local fica trancado e poucas pessoas têm as chaves. Outra conclusão é de que o veículo utilizado para retirar a máquina foi um caminhão do tipo Munck, que tem um equipamento capaz de içar peças pesadas.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo