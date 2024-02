Bolsonaro faz check-up e verifica necessidade de nova cirurgia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza na manhã desta quarta-feira (28) um check-up médico completo no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, além de uma consulta com seu cirurgião, o doutor Antônio Luiz Macedo, para saber se há necessidade de realizar uma nova cirurgia para correção da hérnia abdominal decorrente da facada que sofreu em 2018.

A informação sobre a realização do check-up e da consulta foi confirmada em uma postagem feita pelo advogado do ex-chefe do Executivo e ex-secretário especial de Comunicação Social, Fabio Wajngarten, na rede social X, antigo Twitter.

Os procedimentos cirúrgicos mais recentes pelos quais Bolsonaro passou foram feitos em setembro do ano passado, quando o ex-presidente fez uma cirurgia para corrigir um problema de refluxo e outra para reparar um desvio de septo. Na época, havia a expectativa de que ele fizesse um procedimento para correção de hérnia de hiato e das alças intestinais, mas ele não foi realizado.

O cirurgião Antônio Macedo acompanha Bolsonaro desde 2018, quando o ex-presidente foi vítima de uma facada desferida por Adélio Bispo, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial daquele ano. Desde então, o ex-chefe do Executivo passou por quatro cirurgias abdominais.

Fonte: Pleno News/Foto: PL/Natanael Alves