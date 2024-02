Patrícia Poeta diz que passou duas semanas no hospital por grave erro médico

Patrícia Poeta surpreendeu o público ao revelar um episódio delicado pelo qual passou, ao revelar que passou cerca de duas semanas no hospital devido um erro médico grave. A apresentadora foi diagnosticada com dengue e acabou desenvolvendo uma inflamação no fígado.

“Eu passei por isso quando tive dengue há quatro anos. Procurei um médico enquanto visitava minha família no Sul, mas na época não tinha muitos casos de dengue. Esse médico me diagnosticou com uma virose e pediu pra eu tomar paracetamol a cada quatro horas“, explicou a jornalista.

A famosa continuou o relato: “Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, na época eu morava lá, fui diagnosticada com dengue. No entanto, nessa altura, eu já estava com hepatite medicamentosa em função do remédio. Ou seja, eu tive que aguentar a dengue durante 15 dias no hospital e tomando pouco remédio para dor, pois já estava com o fígado afetado. Então, isso realmente é algo muito importante“.

Reservada em relação à sua vida familiar, a famosa apresentadora Patrícia Poeta optou por uma homenagem especial a seu filho, Felipe Poeta, no dia 30 de julho, através de seu perfil no Instagram.

Compartilhando uma rara foto, a apresentadora do “Encontro” celebrou os 21 anos do herdeiro com uma mensagem de otimismo. Na imagem, ela aparece ao lado de Felipe, segurando um bolo branco decorado com ícones musicais, uma vez que o rapaz é cantor.

Fonte: HITSITE/Foto: Reprodução / Instagram @patriciapoeta