Governo vai leiloar carros de luxo apreendidos com Careca do INSS

Veículos chegam a R$ 2,4 milhões; decisão é do ministro André Mendonça enviada ao Ministério da Justiça

Elijonas Maia, da CNN Brasil, em Brasília

O governo federal vai leiloar carros de luxo apreendidos com Antonio Camilo Antunes, o chamado “Careca do INSS”, durante a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes bilionárias em descontos associativos a aposentados.

A decisão para o leilão é do ministro André Mendonça, do STF, e foi enviada ao Ministério da Justiça. A Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas), do MJ, é a pasta responsável pelos leilões de bens apreendidos.

Mendonça também autorizou que a PF (Polícia Federal) incorpore ao seu patrimônio outros carros de luxo apreendidos com Antunes.Play Video

Para o leilão, ainda sem data para começar, estarão disponíveis Porsches 911, Panamera e Taycan, uma Lamborghini Urus S e uma BMW M3 Competition.

Esses carros variam entre R$ 69,7 mil e R$ 2,44 milhões.

No caso dos automóveis que serão destinados à PF, há uma Land Rover Velar blindada e uma BMW X1 de R$ 286 mil.

O leilão foi autorizado a pedido da Polícia Federal. Não é usual ter leilão de bens apreendidos antes de uma denúncia ou condenação.

Neste caso, a PF justificou o envio dos bens a leilão por conta do alto custo de manutenção dos veículos, o que poderia levar à deterioração dos automóveis.

Foto: Polícia Federal