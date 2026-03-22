domingo, março 22, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Governo vai leiloar carros de luxo apreendidos com Careca do INSS

Veículos chegam a R$ 2,4 milhões; decisão é do ministro André Mendonça enviada ao Ministério da Justiça

Elijonas Maia, da CNN Brasil, em Brasília

O governo federal vai leiloar carros de luxo apreendidos com Antonio Camilo Antunes, o chamado “Careca do INSS”, durante a Operação Sem Desconto, que investiga fraudes bilionárias em descontos associativos a aposentados.

A decisão para o leilão é do ministro André Mendonça, do STF, e foi enviada ao Ministério da Justiça. A Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas), do MJ, é a pasta responsável pelos leilões de bens apreendidos.

Mendonça também autorizou que a PF (Polícia Federal) incorpore ao seu patrimônio outros carros de luxo apreendidos com Antunes.Play Video

Para o leilão, ainda sem data para começar, estarão disponíveis Porsches 911, Panamera e Taycan, uma Lamborghini Urus S e uma BMW M3 Competition.

Esses carros variam entre R$ 69,7 mil e R$ 2,44 milhões.

No caso dos automóveis que serão destinados à PF, há uma Land Rover Velar blindada e uma BMW X1 de R$ 286 mil.

O leilão foi autorizado a pedido da Polícia Federal. Não é usual ter leilão de bens apreendidos antes de uma denúncia ou condenação.

Neste caso, a PF justificou o envio dos bens a leilão por conta do alto custo de manutenção dos veículos, o que poderia levar à deterioração dos automóveis.

Foto: Polícia Federal

Banpará-Cartões-de-Crédito-Banpará-Mastercard-300x100px
Artigo anterior
Professor: Figuras dos três poderes podem ser reveladas por Vorcaro
Próximo artigo
Bolsonaro segue com boa evolução e sem previsão de alta, diz boletim médico

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,546FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
GovPA_Dia-da-Mulher-2026_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315