Boto Cor de Rosa conquista 12º título no Festival dos Botos e Ritual encerra o Sairé 2025 em Alter do Chão

Alter do Chão, distrito de Santarém (PA), viveu momentos de emoção nesta segunda-feira (22), com o encerramento do Sairé 2025. O Boto Cor de Rosa levou o título do Festival dos Botos pelo 12º vez, superando o Boto Tucuxi em uma disputa acirrada que manteve o público na beira do Lago dos Botos. O enredo vencedor foi “Catraia: Encantaria do Atravessar”, uma homenagem aos catraieiros profissionais que fazem a travessia diária para a Ilha do Amor exaltação à resistência e valorização da cultura local.

A cerimônia de encerramento do Sairé foi marcada pelo Ritual da Derrubada dos Mastros, momento espiritual que simboliza a ligação entre a comunidade de Alter do Chão, a religiosidade indígena e o catolicismo presentes na tradição da festa. O ritual incluiu bênçãos, cortejo, escalada nos mastros, disputa entre homens e mulheres, além da retirada de frutas e bebidas ornamentais.

O Cor de Rosa somou 473 pontos, avaliados em 16 critérios pelos jurados. Tiago Vasconcelos, presidente da agremiação, emocionado, destacou que a vitória é resultado de muito trabalho, de uma equipe que uniu dança, enredo, produção artística e respeito às tradições. “Essa canoa não afundou”, disse ele, referindo-se à catraia como símbolo de resistência.

Durante os cinco dias de festa, o Sairé 2025 reuniu moradores, turistas, comunidades indígenas e ribeirinhas para celebrar a fé, a música, a cultura e identidade amazônica. O Governo do Pará garantiu a estrutura, segurança, apoios técnico e institucional para que os eventos religiosos, culturais e profanos ocorressem de forma ordeira.

