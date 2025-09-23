terça-feira, setembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Boto Cor de Rosa conquista 12º título no Festival dos Botos e Ritual encerra o Sairé 2025 em Alter do Chão

Alter do Chão, distrito de Santarém (PA), viveu momentos de emoção nesta segunda-feira (22), com o encerramento do Sairé 2025. O Boto Cor de Rosa levou o título do Festival dos Botos pelo 12º vez, superando o Boto Tucuxi em uma disputa acirrada que manteve o público na beira do Lago dos Botos. O enredo vencedor foi “Catraia: Encantaria do Atravessar”, uma homenagem aos catraieiros  profissionais que fazem a travessia diária para a Ilha do Amor exaltação à resistência e valorização da cultura local.

A cerimônia de encerramento do Sairé foi marcada pelo Ritual da Derrubada dos Mastros, momento espiritual que simboliza a ligação entre a comunidade de Alter do Chão, a religiosidade indígena e o catolicismo presentes na tradição da festa. O ritual incluiu bênçãos, cortejo, escalada nos mastros, disputa entre homens e mulheres, além da retirada de frutas e bebidas ornamentais.

O Cor de Rosa somou 473 pontos, avaliados em 16 critérios pelos jurados.  Tiago Vasconcelos, presidente da agremiação, emocionado, destacou que a vitória é resultado de muito trabalho, de uma equipe que uniu dança, enredo, produção artística e respeito às tradições. “Essa canoa não afundou”, disse ele, referindo-se à catraia como símbolo de resistência.

Durante os cinco dias de festa, o Sairé 2025 reuniu moradores, turistas, comunidades indígenas e ribeirinhas para celebrar a fé, a música, a cultura e identidade amazônica. O Governo do Pará garantiu a estrutura, segurança, apoios técnico e institucional para que os eventos religiosos, culturais e profanos ocorressem de forma ordeira.

Imagem: Agência Pará

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Hospital Ophir Loyola abre 169 vagas em processo seletivo gratuito; inscrições vão até terça (23)
Próximo artigo
Ao vivo | Paysandu x Novorizontino | Série B | 23.09.25

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,604FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315