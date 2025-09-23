Ao vivo | Paysandu x Novorizontino | Série B | 23.09.25

Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), em um jogo crucial pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio do Curuzu, em Belém, com transmissão do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

As equipes chegam à reta final do campeonato com objetivos bem diferentes. O Novorizontino ocupa a quarta colocação com 43 pontos, brigando intensamente por uma vaga na Série A. Com 11 vitórias, 10 empates e apenas seis derrotas, o time visitante demonstra solidez em sua campanha.

Por outro lado, o Paysandu vive uma situação delicada. Na lanterna da competição com apenas 22 pontos em 27 jogos, o time paraense precisa de uma reação urgente para tentar escapar do rebaixamento. Com apenas quatro vitórias, 10 empates e 13 derrotas, cada partida agora é uma final na luta pela permanência.

