terça-feira, setembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Paysandu x Novorizontino | Série B | 23.09.25

Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), em um jogo crucial pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio do Curuzu, em Belém, com transmissão do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

As equipes chegam à reta final do campeonato com objetivos bem diferentes. O Novorizontino ocupa a quarta colocação com 43 pontos, brigando intensamente por uma vaga na Série A. Com 11 vitórias, 10 empates e apenas seis derrotas, o time visitante demonstra solidez em sua campanha.

Por outro lado, o Paysandu vive uma situação delicada. Na lanterna da competição com apenas 22 pontos em 27 jogos, o time paraense precisa de uma reação urgente para tentar escapar do rebaixamento. Com apenas quatro vitórias, 10 empates e 13 derrotas, cada partida agora é uma final na luta pela permanência.

Se inscreva no canal:

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Boto Cor de Rosa conquista 12º título no Festival dos Botos e Ritual encerra o Sairé 2025 em Alter do Chão
Próximo artigo
MPF constata que crianças e adolescentes com fibrose cística comem menos, por falta de enzimas pancreáticas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,276FansLike
3,604FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315