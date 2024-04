Brasil busca o décimo título do Sul-Americano Sub-20 Feminino

O Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 tem início nesta quarta-feira (11), com a partida entre Peru e Argentina abrindo a disputa. A Seleção Brasileira estreia na sexta-feira (12), em duelo contra o Chile. A partida está marcada para as 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, Equador.

Sobre a competição

O Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20, também conhecido como Conmebol Sub-20 Feminina, é um torneio de futebol feminino que teve sua primeira edição em 2004. A competição é realizada a cada dois anos, e a edição de 2024 será a nona da história. O Equador sediará a competição pela segunda vez, recebendo as seleções participantes entre os dias 11 de abril e 5 de maio de 2024.

Seleção Brasileira

Desde a fundação do torneio continental, o Brasil é o maior campeão com nove títulos. A seleção é a atual campeã do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino, pois venceu todas as edições do torneio realizadas até agora. O Brasil busca o seu décimo título do torneio e a vaga para a Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA 2024, que será disputada na Colômbia, entre 31 de agosto e 22 de setembro deste ano.

Após encarar o Chile nesta sexta-feira (12), o Brasil terá que enfrentar na sequência Bolívia (14), Venezuela (18) e Colômbia (20).

Seleção Chilena

Antes de enfrentar a seleção brasileira, a equipe feminina do Chile enfrentou o Uruguai no início de abril. A partida terminou empatada sem gols. No segundo duelo entre as equipes, no último sábado (6), o Chile venceu o Uruguai por 2 a 1.

Após enfrentar a seleção brasileira, o Chile enfrentará a Colômbia (14), seguido pela Bolívia (16) e pela Venezuela (20). As três primeiras colocadas de cada grupo avançam para a fase final do torneio.

Foto: César Muñoz – Reprodução Instagram

Foto destaque: Phabiobry/ CBF

Por: Marina Moreira