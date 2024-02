Paraenses podem participar de workshop gratuito para ajudar empreendedores a alavancar as vendas online

O evento, que será online, ocorrerá neste dia 27 de fevereiro, às 18h.

Nesta terça-feira (27), o Prospera Santander Microfinanças, programa de microdrédito do Santander Brasil, irá promover o workshop “Como usar a internet para vender mais”. A atividade será online e ministrada pela especialista em marketing digital do Santander, Vitória Marine.

Segundo o E-commerce Brasil, 75% dos consumidores utilizam as redes sociais para buscar produtos. Desde o começo da pandemia, as redes sociais se tornaram grandes centros de comunicação, afetando diretamente o comportamento de compra dos consumidores. Atualmente, muitas dessas redes estão adaptando suas plataformas e inovando para unir o social ao comercial.

“Os empreendedores desempenham um papel crucial na economia, impulsionando a criação de empregos, estimulando a concorrência e promovendo a inovação. Por isso, o Santander se preocupa em apoiá-los em todos os momentos, desde o conhecimento para alavancar o negócio até a concessão de crédito”, explica Fernando da Hora, Head do Prospera Santander Microfinanças.

O curso é direcionado a empreendedores de todo o Brasil, seja ele formal ou informal. As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 27/2, neste link.

Foto: Divulgação