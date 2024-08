Brasil supera marca de quatro milhões de turistas internacionais recebidos em 2024

Brasil recebeu mais de 4 milhões de turistas internacionais de janeiro a julho deste ano. Os sete primeiros meses de 2024 garantiram mais um indicador positivo para o turismo no Brasil. Conforme dados do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal, quatro milhões turistas internacionais chegaram ao país de janeiro a julho, resultado 10,4% superior ao verificado no mesmo período de 2023 e 1,9% maior que os primeiros sete meses de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, avalia que é mais um indicativo da trajetória ascendente da presença desses viajantes em destinos brasileiros. “Em 2023, nós recebemos um total de 5,9 milhões de turistas internacionais e nos primeiros sete meses deste ano, já registramos 4 milhões. Isso indica uma possiblidade concreta de alcançarmos um novo recorde de visitantes internacionais nos diversos municípios brasileiros, de, pelo menos, 7 milhões, um dos principais objetivos do governo federal quanto ao turismo brasileiro”, ressalta.

“São resultados que chegam devido a nossa estratégia de trabalho, sempre em parceria com Ministério do Turismo, estados, municípios e setor privado, orientada para resultados, com metas e monitoramento em tempo real. Temos uma equipe experiente e qualificada, que usa da inteligência de dados para oferecer a cada turista um destino perfeito no Brasil que encaixe com seu perfil de consumo. Aumenta a demanda de vir conhecer nosso país, aumenta a oferta de voos internacionais. Temos trabalhado intensamente em parceria com as aéreas e, só neste ano, o crescimento de voos está projetado em 19%”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Os números divulgados mostram que a Argentina foi o principal emissor de viajantes ao território nacional (1,8 milhão), seguida dos Estados Unidos (668,4 mil), do Chile (458,5 mil), do Paraguai (424,4 mil) e do Uruguai (334,7 mil). As principais portas de entrada no país ficaram por conta dos estados de São Paulo (1,2 milhão), Rio de Janeiro (868,3 mil), Rio Grande do Sul (647,7 mil), Paraná (573,5 mil) e Santa Catarina (328,2 mil).

JULHO

A chegada de visitantes internacionais no sétimo mês do ano foi de 437,1 mil pessoas e também representou um avanço de 16,4% na comparação com o quantitativo contabilizado no mesmo período de 2023. Os números revelam, ainda, que a via aérea mantém o posto de principal desembarque de turistas no país (2,5 milhões), sendo que outros 1,3 milhão chegaram por meios terrestres, 98,2 mil por via marítima e 54,5 mil por meio fluvial.

RECORDES

Os últimos resultados do turismo internacional no Brasil se somam a outros números positivos, como por exemplo, o de gastos de viajantes vindos de outros países. No primeiro semestre deste ano, foram R$ 20,9 bilhões (US$ 3,7 bi), segundo o Banco Central. O crescimento de janeiro a junho de 2024 é de 15% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Em 2023, o Brasil já havia batido recorde de receita: US$ 6,9 bilhões, superando 2014, ano da Copa do Mundo de Futebol em solo nacional.

REFORÇO

O Ministério do Turismo desenvolve várias ações e programas para fortalecer o desenvolvimento do setor e ampliar a presença de estrangeiros no Brasil. Uma delas é a melhoria da infraestrutura turística nacional. Em 2023, o MTur apoiou a realização de 510 obras no país, a exemplo da reforma de orlas, da pavimentação de vias e da construção de centros de eventos, que dispuseram de um investimento total de R$ 380 milhões do governo federal.

Outra iniciativa é a ampliação da malha aérea internacional, com a conquista de novos voos a destinos inéditos, além do aumento das frequências em rotas já operadas. O Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), por sua vez, lançado neste ano em parceria com a Embratur e o Ministério de Portos e Aeroportos, viabilizou, no primeiro edital, uma alta de 70 mil assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil entre outubro deste ano e março de 2025.

