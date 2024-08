Tabata Amaral se manifesta sobre suspensão das contas de Pablo Marçal: “caiu no antidoping”

Em uma decisão recente, a Justiça Eleitoral determinou a suspensão dos “perfis monetizados” de Pablo Marçal, que é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. A medida foi tomada após um pedido da campanha de Tabata Amaral, candidata pelo PSB. A candidata afirmou que a suspensão ocorreu devido ao uso de recursos ilegais por parte de Marçal para a sua promoção nas eleições.

A campanha de Tabata Amaral alegou que havia suspeitas concretas de que Pablo Marçal utilizava recursos ilegais para impulsionar a sua imagem na disputa eleitoral. Segundo as palavras da candidata, “Pablo caiu no antidoping”. É o que diz a matéria do Metrópoles. A decisão judicial que resultou na suspensão dos perfis monetizados é liminar e foi acolhida pelo juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz. Ele determinou que todas as contas monetizadas de Marçal no Instagram, YouTube, TikTok e Twitter fossem retiradas do ar.

A decisão não impede que Marçal crie novos perfis para propaganda eleitoral, porém, proíbe a monetização desses perfis e qualquer remuneração aos “cortadores” de seus conteúdos. Segundo o juiz: “Não se está tolher a criação de perfis para propaganda eleitoral, mas apenas suspender aqueles que buscaram monetização por meio de terceiros interessados”. Essa medida visa manter o equilíbrio na disputa eleitoral, de acordo com o magistrado.

Após a suspensão, Pablo Marçal abriu um novo perfil no Instagram e afirmou que não tem “medo da cadeia”. Em uma transmissão ao vivo, ele pediu que seus apoiadores seguissem sua nova conta e afirmou que existem processos em curso para pedir a sua prisão. Marçal declarou: “Ninguém tem medo de governador, nem de presidente da República, nem de ninguém. Nosso temor é só ao Senhor”.

O juiz Antonio Maria Patiño Zorz destacou que Pablo Marçal incentivava seus seguidores a participarem de um “campeonato” que nitidamente impulsionava a sua campanha. Ele destacou a falta de “transparência” sobre o dinheiro destinado aos vitoriosos do tal campeonato e afirmou que essa prática desequilibra a disputa eleitoral. “Pablo fideliza e desafia seguidores em troca de vantagens econômicas, o que mantém o espírito da disputa deturpado”, afirmou o juiz.

DISPUTA

As eleições para a Prefeitura de São Paulo são sempre muito disputadas, e a suspensão dos perfis monetizados de Pablo Marçal adiciona um novo capítulo nessa acirrada batalha. A cidade de São Paulo é a maior do Brasil e um centro crucial de poder político e econômico. O resultado dessas eleições pode ter implicações significativas não apenas para a cidade, mas para o cenário político nacional.

A decisão judicial vem como um lembrete da importância da transparência e da justiça no processo eleitoral. À medida que as campanhas se intensificam, os candidatos e seus apoiadores devem ser cuidadosos para garantir que suas ações estejam de acordo com a lei e com os princípios da democracia.

MANIFESTAÇÃO

Após a decisão judicial, a campanha de Tabata Amaral declarou que a medida era necessária para garantir um processo eleitoral justo e transparente. Ela afirmou que as suspeitas concretas contra Marçal minam a integridade do processo eleitoral. Essa medida, segundo a candidata, é um passo importante para assegurar que a disputa pela Prefeitura de São Paulo seja baseada em propostas e mérito, e não em recursos ilegais.

Em suma, a suspensão dos perfis monetizados de Pablo Marçal reflete um passo significativo na busca por maior transparência e justiça nas eleições. A decisão judicial visa garantir um campo de jogo equilibrado para todos os candidatos e reforçar a confiança do público no processo eleitoral.

