Ameaças, violência e falta de decoro marcam a campanha de candidato em Garrafão do Norte

A campanha política para eleição no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Estado, região do Guamá, a 242 quilômetros de Belém, toma contornos de velho oeste americano ou sertão brasileiro nos anos 30, quando o coronelismo mandava em tudo e em todos. Ontem, sexta-feira, 23, a candidata a prefeita do município pelo MDB, Socorro Tonheiro, que vem sendo perseguida pelo candidato da oposição, Marcones Nogueira (PSD), recebeu com grande impacto a notícia de que sua filha, a jovem Naelly Tonheiro, de 27 anos, coordenadora da campanha, foi atacada e ameaçada por três homens no momento em que fazia campanha de corpo a corpo, chamando a população para o comício desse domingo, 25, na cidade.

Naelly registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Garrafão do Norte, pedindo providências, já que o ocorrido foi praticado por familiares e pessoas ligadas a Marcones Nogueira, que é o candidato da atual prefeita Edilma Alves de Lima.

As ameaças de intimidações contra Naelly Tonheiro aconteceram na tarde de ontem, sexta-feira, 23, na Travessa Arthur Bernardes, bairro da Bela Vista.

Os envolvidos na emboscada contra o carro de campanha da candidata são Marquinhos Mangueira e Gustavo Almeida, respectivamente, irmão e sobrinho de Marcones, além de outras pessoas que davam aparato no momento em que, em um automóvel Corolla branco, “fechara,” a pick-up onde estava Naelly Tonheiro.

O veículo ficou bastante danificado, teve os vidros quebrados e, na oportunidade, segundo testemunhas, um dos acusados disse à jovem “que era para sua mãe abandonar a campanha, do contrário, as coisas iriam ficar bem complicadas para a candidata e sua família”.

Segundo Naelly, Socorro Tonheiro vem sendo perseguida pelo grupo de seu oponente desde que se lançou candidata à prefeitura de Garrafão do Norte, que está há oito anos entregue ao abandono, ao descaso e à improbidade administrativa, entre uma série de outras irregularidades que vêm sendo denunciadas ao longo deste ano por toda a imprensa paraense.

Os dois homens, ainda segundo disse Naelly à reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ, bateram bastante e com força em seu carro, querendo quebrar tudo a ponto de estourarem o vidro da porta. O veículo deverá ser periciado.

“É uma sensação horrível, a gente se sente impotente, por ser mulher, as pessoas se aproveitam da nossa fraqueza. É horrível mesmo! Foram três homens que chegaram lá, o irmão do Marcones, o Marquinho Mangueira – foi o primeiro que chegou e bateu lá na porta, ficou querendo quebrar o vidro e depois foi para o outro lado, do motorista. E aí os outros dois amigos dele chegaram perto chutando o carro. O Marquinhos queria abrir à força o carro e a gente travou a porta porque, eu acho que eles iam tirar a gente de dentro e talvez viesse a acontecer alguma coisa pior, porque eles até ameaçaram lá, disseram que a gente não podia estar andando ali; que ali dentro era comandado por eles, o bairro Bela Vista. E aí a gente disse que a rua é pública. A gente estava distribuindo o convite para o comício do MDB no domingo, dia 25”, afirmou Naelly Tonheiro.

MANIFESTO

Nesta manhã, a candidata Socorro Tonheiro publicou um manifesto em suas redes sociais, em Garrafão do Norte, narrando os fatos:

“Hoje me dirijo a vocês não apenas como candidata, mas como alguém que acredita profundamente na força da nossa justiça.

Desde que decidi disputar as eleições, tenho sido repetidamente alvo de ataques e mentiras por parte de adversários. Essas ameaças políticas e pessoais têm a clara intenção de abalar a confiança que Garrafão depositou na mudança que eu represento, desviando o foco das questões importantes que afetam a vida da nossa população há oito anos.

Com o avanço crescente da minha campanha, essa onda de intimidação tem atingido nossos apoiadores e simpatizantes. Na noite desta sexta-feira, nossa equipe de divulgação, juntamente com minha filha Naelly, foi cercada por veículos comandados pelo irmão do meu adversário. Ele deu socos no nosso carro e fez ameaças, forçando nossa equipe a interromper o trabalho que estava sendo realizado de forma limpa e democrática.

A sensação de impunidade é tão grande que eles foram até a delegacia para tumultuar a nossa denúncia. Esses indivíduos se acham donos de Garrafão, mas o verdadeiro dono de Garrafão é o povo!

Deixo um recado para essas pessoas: ninguém vai me fazer abandonar meu compromisso com o povo de Garrafão. Vou até o fim se for para tirar Garrafão desse atraso que já dura oito anos. Meu compromisso é com Deus, com a verdade e com o povo de Garrafão.

Muito obrigado.”

O caso continua sendo apurado pelas autoridades locais, para que sejam punidos os culpados.

