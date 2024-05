Brasileiras levam prata em etapa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

O sábado, 11, foi prateado para o conjunto brasileiro de ginástica rítmica, já com vaga olímpica assegurada em Paris. Na prova geral – a mesma que será disputada nos Jogos – o país obteve 68.850, a segunda melhor nota na soma de apresentações na etapa da Copa do Mundo da modalidade, em Portimão (Portugal). O quinteto brasileiro formado Maria Eduarda Arakaki, Victoria Borges, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pircio só foi superado pelo time da Espanha (70.300), que ficou com o ouro. A França (65.050) levou o bronze.

O total de pontos refere-se às notas das séries simples (cinco arcos) e mista (três fitas e duas bolas).

Neste domingo, 12 o Brasil pode subir novamente ao pódio após a disputa das finais individuais. Bárbara Domingos, a Babi, disputará as finais dos aparelhos bola e maça. Além de Babi, Geovanna Santos, a Jojô , também brigará por medalha na disputa das maças. Peça primeira vez na história, o Brasil reunirá duas ginastas em um afinal de aparelho.

Imagem: Reprodução/Agência Brasil