Comércio e shoppings de Belém registram grande movimento na véspera do Dia das Mães

As ruas do Centro Comercial de Belém e os shoppings da capital e região metropolitana registraram grande movimentação ontem, sábado, 11, em razão das compras do presente para o Dia das Mães que transcorre neste domingo, 12. Também os restaurantes registraram ontem grande movimento, assim como, estão com as reservas todas feitas para hoje, segundo informou o sindicalista Raimundo Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Hoteis e Restaurantes do Estado do Pará e presidente da Fetrama, ambos filiados à União Geral dos Trabalhadores no Pará.

As lojas da região do Ver-o-Peso abriram as portas a partir das 9h e o movimento intenso se estendeu até o começo da noite de ontem. Segundo o Sindlojas, o Dia das Mães tem o maior fluxo de vendas dos anos, seguido do Natal, Ano Novo e outras temporadas, como Dia dos Namorados e Dia dos Pais. A expectativa, ontem, era de aumentos nas vendas, apesar de ainda haver muitos fluxos da crise econômica.

Os shoppings não tiveram horários especiais, porém, o movimento foi considerado dos mais intensos entre 10 horas e 22 horas do sábado. Neste domingo, as lojas estarão abertas a partir das 15 horas e a expectativa é de grande movimentação, especialmente nas praças de alimentação e lojas de confecções, perfumarias e eletroeletrtônicos.

Ontem, os preços mais procurados eram exatamente dos setores de confecções, eletroeletrônicos e perfumaria. No setor de eletros, os aparelhos de telefonia móvel bateram recordes em vendas, assim como as confecções.

Em alguns estabelecimentos do centro comercial, os vendedores partiram para a criatividade para aumentarem as vendas atraindo mais clientes. Em uma das lojas, o locutor aconselhava as pessoas a deixarem de dar panelas e utensílios domésticos para suas mães que merecem mais que isso.

Nessa semana que se inicia, o Sindlojas deve informar qual o percentual de vendas efetuadas e fará um comparativo em relação ao mesmo período do ano passado.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar