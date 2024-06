Coreia do Norte volta a enviar dejetos para a Coreia do Sul

A Coreia do Norte voltou a enviar balões com dejetos para a Coreia do Sul neste sábado (1°), segundo informou o Exército sul-coreano, dias depois de lançar centenas de balões semelhantes através da fronteira. Às 20h45 (horário local, 8h45 de Brasília), o Estado-Maior Conjunto (JCS) informou em comunicado que cerca de dez balões enviados do Norte foram avistados ao longo da Linha de Demarcação Militar que atravessa a zona desmilitarizada (DMZ) que separa as duas Coreias.

O Exército sul-corenano, que espera detectar mais destes balões nas próximas horas, afirmou que a maioria deles voou em direção à província de Gyeonggi, que circunda Seul. A Coreia do Norte enviou cerca de 260 balões cheios de lixo e excrementos para a Coreia do Sul na terça (28) e na quarta (29), depois de avisar que responderia ao envio de panfletos anti-regime por parte de ativistas sul-coreanos.

O Exército sul-corenano aconselhou os cidadãos a não tocarem nos balões – que estão equipados com temporizadores para estourá-los – ou no conteúdo que transportam e a informarem as autoridades militares ou policiais quando os encontrarem.

Kim Yo-jong, irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, disse na quarta que os balões eram “presentes sinceros” para os sul-coreanos que pedem garantias de liberdade de expressão e alertou que seu país enviará “dezenas de vezes” mais lixo do que o que é espalhado no Norte, em referência aos panfletos dos ativistas.

O Ministério da Unificação de Seul alertou nesta sexta (31) que tomará medidas “insuportavelmente dolorosas” contra a Coreia do Norte se o país continuar a lançar balões. O país liderado por Kim Jong-un intensificou as suas ações para provocar o Sul nesta semana, após a tentativa de lançar um satélite espião na última segunda (27).

Neste sábado, pelo quarto dia consecutivo, Pyongyang realizou ataques de bloqueio do sistema de navegação GPS em águas próximas das ilhas fronteiriças da Coreia do Sul. A Coreia do Norte também disparou uma rajada de artilharia na última quinta, em um exercício que disse ter realizado para demonstrar a sua determinação em realizar um ataque preventivo contra a Coreia do Sul.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Ritchie B. Tongo