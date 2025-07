Bruna Biancardi fala sobre corpo após gestações: “Tentando ser paciente”

Vinte e um dias após o parto da 2ª filha com Neymar, influenciadora contou o quanto engordou em cada gravidez

Giovana Christ, da CNN

A influenciadora Bruna Biancardi, 31, falou em suas redes sociais neste sábado (26) sobre sua recuperação após o parto de sua segunda filha com o jogador Neymar, 33, Mel.

Vinte e um dias após dar à luz, ela comentou que usa cinta, “bebendo bastante água e tentando ser paciente, esperando o corpo voltar”. A mãe de duas contou que na primeira gravidez, de Mavie, 1, engordou 18 quilos e na de Mel, 14 quilos.

A assessoria de imprensa do atleta confirmou à CNN que Mel nasceu após a bolsa dela romper durante a madrugada do dia 5 de julho. Ainda na maternidade, os papais colocaram um texto que explicava o significado do nome da pequena.

“Mavie veio com a promessa de união, de reafirmar que o amor, quando genuíno, encontra sempre um caminho de volta. E agora vem Mel. Não por acaso. Porque o tempo amadurece, prepara, aperfeiçoa. Se Mavie trouxe a vida, Mel chega como a doçura mais pura dessa história”, diz o comunicado.

As primeiras fotos do nascimento de Mel foram publicadas pelo casal nas redes sociais no mesmo dia. Nas imagens, é possível ver a movimentação da família na maternidade e a felicidade dos pais ao receber a menina dos braços.