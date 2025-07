Quem é Luana Mandarino, novo affair de Cauã Reymond

Modelo foi uma das participantes do reality show Rio Shore, da MTV Brasil

Juliana Melguiso, colaboração para a CNN

O ator Cauã Reymond, 45, foi flagrado em clima de romance com a modelo Luana Mandarino, apontada como affair do astro de “Vale Tudo”. Os dois foram vistos aos beijos na manhã deste sábado (26), na praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Apontada como nova namorada do ator, Luana é ex-participante do reality show Rio Shore, lançado pela MTV Brasil em parceria com o Paramount+. Ela fez parte do elenco da primeira temporada da atração.

A modelo e Cauã se conheceram em meados de 2024 e, desde então, já apareceram juntos em várias ocasiões. Ela também esteve presente na casa do ator e publicou algumas imagens no local, apesar de não citar onde estava.

Luana chegou a desativar suas redes sociais após ser apontada como affair do ator, mas retornou ao Instagram com um perfil privado para o público. Os dois chegaram a viajar juntos para o Nordeste no início de abril, mas sempre em cliques separados.

Até o momento, nem o ator e nem a modelo se pronunciaram sobre um possível namoro.